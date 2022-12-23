Чому рішення про передачу "Петріотів" таке важливе

1. Рішення США надати Україні батарею "Петріотів" – довгоочікуване, вистраждане, певним чином історичне. Масштаб цього "історичного" остаточно незрозумілий, він у потенціалі. Бо багато "якщо". Але за будь-якого масштабу – це прорив.

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Значення цього рішення не тільки в тому, що ми отримаємо кілька штук, що стріляють, які зроблять наше небо трохи безпечнішим.

Добре, що всі усвідомлюють (адже усвідомлюють, так?): цієї зими "Петріоти" нам допоможуть лише емоційно. Реально вони з'являться на полі бою, коли зиму ми вже переживемо і вирішуватимемо інші завдання (про це нижче).

Потенційна історичність – в іншій площині. По-перше, під час практичної імплементації цього рішення може різко звузитися коло технологій і процедур (не тільки ракети, радари тощо, але й протоколи обміну даними, зв'язок, БПЛА), які нам поки що не довіряють.

Кожне звуження цього кола означає, що партнери більше залучаються до нашої долі. Під забезпечення роботи "Петріотів" неминуче буде підв'язана певна інфраструктура. Це зміцнить і так тісні зв'язки.

По-друге, рішення США щодо однієї батареї знімає запобіжник з цього озброєння і відкриває можливість його отримання з різних країн. Є надія, що веселіше піде діалог і з SAMP-T, наприклад. У сумі з'являється шанс наситити ще один ешелон нашої ППО / ПРО. І якщо це станеться, тоді ситуація заграє новими барвами.

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2. Нагадаю, що епопея із отриманням "Петріотів" розпочалася не вчора. Аргументи, через які рішення не ухвалювали досі, зводилися до двох типів:

1) ви взагалі при своєму розумі? Ніззя-ніззя-ніззя! Цього ніколи не буде!

2) А якби навіть можна було, їх не можна інтегрувати у вашу систему ППО / ПРО, і взагалі – ви з них стріляти не вмієте!

Українська сторона працювала із цими аргументами. Я знаю дуже мало, але дещо спостерігав на власні очі.

У серпні 2021 року тоді ще віцепрем'єр з реінтеграції Олексій Резніков, будучи у Вашингтоні (готувався візит президента), озвучив ідею розміщення американської ППО в Україні. І це була не перша така ініціатива. Тоді її обсміяли наші велемудрі громадяни.

Суть цієї конкретної ідеї була в тому, що розміщувати іноземні військові бази забороняє Конституція, а от іноземні "бібліотечні центри" – ні. Ніде не сказано, що американські бібліотекарі за згодою української сторони не можуть, серед іншого, оперувати "Петріотами". І отримувати підтримку від інших американських бібліотекарів. За належної вправності це знімало частину питань щодо інтеграції та невміння стріляти.

Залишався непорушний аргумент "ніззя"!".

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У листопаді 2021 року за підсумками візиту до Вашингтона вже міністра оборони Резнікова було отримано один із перших його практичних результатів на посаді: після переговорів у Пентагоні організували (кінець листопада – самісінький початок грудня) візит моніторингової місії США, яка ознайомилася з можливостями та потребами наших ППО. Саму місію обговорювали і раніше. Але вона якось не їхала. Ось якось не їхала.

Загальна ідея була в тому, що американські засоби ППО / ПРО нам, звичайно, ніззя, але якщо все-таки трошки можна, то як це може бути?

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3.Повномасштабне вторгнення Росії змінило багато, але не змінило матеріальну частину. Ця матчастина полягає в тому, що ресурс систем, які становлять основу нашої сьогоднішньої ППО (БУК-С300; всілякі "Стріли", "Оси" залишимо за кадром), через якийсь час буде вичерпаний. Це неминуче. А Росія нікуди не подінеться.

Ми можемо щось одиничне різними шляхами добувати, але ці системи не виробляємо, тому цей ресурс вичерпуваний. І треба щось вирішувати. Я не коментуватиму те, що робиться в плані вітчизняних розробок. Про це скажуть у правильний час правильні люди. Суть – нам потрібно в стислий термін побудувати максимально ефективний захист: 1) у реальній обстановці: 2) з доступних засобів.

У серпні Міноборони представило партнерам бачення системи ППО / ПРО, що складається з трьох ешелонів. У вересні ця історія вже стала публічною: американські партнери підтримали і на "Рамштайні" позначили створення інтегрованої системи ППО / ПРО для України як пріоритет № 1.

Тобто, діалог вже йшов у стилі "нам потрібна ось ця штука в цю комірку пазла, їх у вас є, дайте, практично все може бути реалізоване". На прикладній шкоді канва була пропрацьована, залишалося політичне рішення. На це рішення працювали всі на своїх рівнях, але перелом та кінцевий результат забезпечено під час діалогу глав держав.

Щоб не повторюватися – у мережі є низка хороших матеріалів, де розбираються контури цієї системи. І всі ці "Стінгери" (ПЗРК) – "Гепарди" – "Хокі" – "Аспіди" – "Кроталі" – "Насамси" – "Іриси" розставляються по ешелонах з описом задач, які вирішуються.

Якщо ви подивитеся ТТХ "Петріотів", то побачите, що це не панацея. І це не THAAD. Але це крок до насичення одного з ешелонів. Масштаб цього кроку та його наслідки ми побачимо у процесі. Тому що.

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Виснажлива зима

4. Якщо максимально спрощувати, то росіяни мають можливість одночасно запустити по нас якусь кількість балістичних і крилатих ракет (100+) і навіть перероблені на "земля – земля" ракети від ЗРК плюс всілякі "мопеди".

Щойно ми отримаємо достатньо комплексів (і боєприпасів до них), щоб перехоплювати левову частку цих ракет, смислове наповнення обстрілів радикально знизиться. Адже це дуже недешеве задоволення.

Коли настане умовний паритет, я не знаю. Взимку ми ще щось отримаємо і ще щось зіпсуємо росіянам. Масштаб одночасного залпу знизиться. Але й росіяни нам щось зіпсують. Тут важко вивести точний баланс.

Однак російські держиморди розуміють, що довгострокова тенденція стає для них загрозливою. Тому судомно шукають додаткові порівняно точні ракети та недорогі засоби для повітряного терору. Щоб ще взимку нас зламати та добити. Бо навесні картинка може змінитися.

Головна російська держиморда, напевно, усвідомлює, що кожен новий комплекс ППО / ПРО, яий приходить в Україну та стає на захист критичної інфраструктури, вивільняє інший комплекс, який може бути спрямований на посилення прикриття військ. А коли війська противника прикриті, і йому, крім усього іншого, публічно обіцяють малозрозумілі високоточні бомби, що барражують, твої власні війська можуть засумувати.

Звідси виникає таке собі вікно можливостей, яке ставить держиморд перед вибором: спробувати встигнути в нього втиснутися з ризиком колективного самогубства, що наростає, або готувати масштабний "жест доброї волі". Більшовицькі газети пишуть, що щодо цього у російському військово-політичному керівництві єдності немає. Хоча створювати умови для нового масштабного наступу вони не припинять, мобілізація наростатиме.

Якщо кількість отриманих нами комплексів (+ авіація, що маячить на горизонті) стане такою, що де-факто "закриє небо", на землі наші війська почнуть робити росіянам дуже боляче. Набагато болючіше, ніж зараз. Адже активність із забезпечення роботи на землі ніхто не припиняв.

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"Історичність" рішення сильно залежатиме від кількості та термінів постачання засобів ППО / ПРО. Як би там не було, всі ці плани будуть втілені завдяки тим, хто зараз тримає Бахмут, тисне у районі Сватового – Кремінної, винищує окупантів на інших ділянках фронту. Вони виграють нам усім час.

Головне, що відбувається за цей час, – поразка Росії перестає бути фантастичною категорією. Цю поразку починають по-різному візуалізувати. Зникає аргумент "навіщо допомагати, якщо не можна перемогти". Тож рішення навіть щодо однієї батарейки "Петріотів", сам сигнал точно матиме наслідки, що виходять за межі можливостей декількох пускових установок.