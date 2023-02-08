Португалия согласилась передать Украине Leopard 2: сколько танков получат ВСУ
Источник:Reuters
Португалия после непродолжительной промедления решила передать Украине танки немецкого производства Leopard 2. В Лиссабоне даже назвали дату, когда отправят "Леопарды" в Украину.
Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, выступая в парламенте. Он объявил, что Лиссабон передаст Киеву три собственных танки Leopard 2.
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Украина получит "Леопарды" от Португалии в марте
Антониу Кошта сообщил, что танки отправят уже в марте. В настоящее время Португалия работает над техническим обслуживанием танков.
Сейчас мы реализуем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2 и, согласно плану, мы сможем отправить (Украине – 24 Канал) три из них в марте. Это то, над чем мы работаем,
– сказал Кошта.
Антониу Кошта подтвердил, что Португалия передаст Украине танки еще 4 февраля. Тогда португальский премьер заявил, что Лиссабон ведет переговоры с Берлином по предоставлению запчастей для ремонта вышедших из строя танков.
Следует отметить, что глава Вооруженных сил Португалии Антонио Силва Рибейру сообщал, что у страны было 37 танков Leopard 2. В то же время местные СМИ утверждали, что большинство из них нетрудоспособны.
Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 канала
Украина получит западные танки: что известно
- На фоне информации, что Россия готовит новое масштабное наступление, западные партнеры усиливают Украину благодаря танкам и другому оружию. Важную роль сыграла Германия, согласившаяся не только передать Украине несколько танков "Леопард", но и разрешить их реэкспорт.
- 7 февраля в Киеве побывал министр обороны Германии Борис Писториус. Его украинский коллега Алексей Резников сообщил, что первый "Леопард" уже в Украине.
- По словам Писториуса, первый батальон танков Leopard 2 A6 Украина получит в конце марта. Причина в том, что украинские военные все еще проходят учения.
- Кроме того, Германия одобрила решение о передаче Украине 178 танков Leopard 1. К лету Берлин должен передать 20 – 25 машин, а к концу 2023 – около 80. Кроме того, в течение 2024 года Украина должна получить еще более 100 танков Leopard 1.