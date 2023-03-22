Это вооружение выполняет 2 функции: почему в России "воют" из-за урановых снарядов

Передача Британией снарядов с обедненным ураном нашему государству вызвала изрядную истерику в России. Очевидно россияне не понимают, что уран в этих боеприпасах является необогащенным.

Следовательно, обедненный уран не влечет за собой реакцию присущую ядерному взрыву со всеми вытекающими последствиями. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

К теме Снаряды с обедненным ураном испепеляют мощнейшую броню: что это такое и почему у россиян истерика

Как ВСУ смогут использовать урановые снаряды

Более того, снаряды с урановым сердечником используют многие страны, в том числе и Россия. Задача обедненного урана как вещества – совершать конкретные точечные действия. Так, эти боеприпасы имеют 2 функции:

разрушить укрепленную броню, расплавив ее и позволив снаряду уничтожить ту или иную цель;

уничтожить позицию, которая может быть укреплена металлом, бетоном и т.п.

Это (снаряды с обедненным ураном – 24 Канал) используется в оружии прорыва – танках, чтобы уничтожать оборонительные рубежи, укрепления врага. Снаряды с обедненным ураном – не ядерное оружие. Они не запрещены международными конвенциями или договорами о нераспространении ядерного оружия,

– объяснил военный эксперт.

Кроме того, снаряды с урановым сердечником не вредны, поскольку не вызывают загрязнений, которые присущи ядерному взрыву. В то же время россияне "уцепились" за слово "уран" и начали использовать его, чтобы во всем обвинить Украину и наших союзников.

Мусиенко объяснил функции урановых снарядов: смотрите видео

Что такое обедненный уран Это не радиоактивный материал, хотя считается токсичным и канцерогенным, а сверхпрочный металл. Он производится из отходов процесса обогащения урана.



Благодаря высокой плотности на уровне с вольфрамом и жесткости обедненный уран также используется в броне военной техники. В частности, в танках M1 Abrams, бронебойных снарядах, а также в авиастроении.

Украина получит урановые снаряды: что известно