Відтак, збіднений уран не спричиняє реакцію притаманну ядерному вибуху з усіма наслідками. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

До теми Снаряди зі збідненим ураном спопеляють найпотужнішу броню: що це таке і чому в росіян істерика

Як ЗСУ зможуть використовувати уранові снаряди

Ба більше, снаряди з урановим осердям використовує багато країн, зокрема і Росія. Завдання збідненого урану як речовини – здійснювати конкретні точкові дії. Так, ці боєприпаси мають 2 функції:

  • зруйнувати укріплену броню, розплавивши її та давши змогу снаряду знищити ту чи іншу ціль;
  • знищити позицію, яка може бути укріплена металом, бетоном тощо.

Це (снаряди зі збідненим ураном – 24 Канал) використовується у зброї прориву – танках, щоб знищувати оборонні рубежі, укріплення ворога. Снаряди зі збідненим ураном – не є ядерною зброєю. Вони не заборонені міжнародними конвенціями чи договорами про нерозповсюдження ядерної зброї,
– пояснив військовий експерт.

Окрім того, снаряди з урановим осердям не є шкідливими, оскільки не спричиняють забруднень, що притаманні ядерному вибуху. Водночас росіяни "вчепилися" за слово "уран" і почали використовувати його, щоб у всьому звинуватити Україну та наших союзників.

Мусієнко пояснив функції уранових снарядів: дивіться відео

Що таке збіднений уран

Це не радіоактивний матеріал, хоча вважається токсичним і канцерогенним, а надміцний метал. Він виробляється з відходів процесу збагачення урану.

Завдяки високій щільності на рівні з вольфрамом і твердості збіднений уран також використовується у броні військової техніки. Зокрема, у танках M1 Abrams, бронебійних снарядах, а також в авіабудуванні.

Україна отримає уранові снаряди: що відомо

  • Велика Британія продовжує допомагати Україні у боротьбі з російськими терористами. Так, нашій державі передадуть бронебійні снаряди зі збідненим ураном.
  • Владімір Путін назвав це серйозною "ескалацією". Американський Інститут вивчення війни охарактеризував заяву очільника Кремля черговою інформаційною операцією.
  • У Міністерстві оборони Британії зауважили, що Росія навмисне сіє дезінформацію. У відомстві підтвердили, що відправлять снаряди зі збідненим ураном в Україну. Там зазначили, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах "протягом десятиліть".