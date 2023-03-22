Відтак, збіднений уран не спричиняє реакцію притаманну ядерному вибуху з усіма наслідками. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Ба більше, снаряди з урановим осердям використовує багато країн, зокрема і Росія. Завдання збідненого урану як речовини – здійснювати конкретні точкові дії. Так, ці боєприпаси мають 2 функції:

зруйнувати укріплену броню, розплавивши її та давши змогу снаряду знищити ту чи іншу ціль;

знищити позицію, яка може бути укріплена металом, бетоном тощо.

Це (снаряди зі збідненим ураном – 24 Канал) використовується у зброї прориву – танках, щоб знищувати оборонні рубежі, укріплення ворога. Снаряди зі збідненим ураном – не є ядерною зброєю. Вони не заборонені міжнародними конвенціями чи договорами про нерозповсюдження ядерної зброї,

– пояснив військовий експерт.

Окрім того, снаряди з урановим осердям не є шкідливими, оскільки не спричиняють забруднень, що притаманні ядерному вибуху. Водночас росіяни "вчепилися" за слово "уран" і почали використовувати його, щоб у всьому звинуватити Україну та наших союзників.

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Що таке збіднений уран Це не радіоактивний матеріал, хоча вважається токсичним і канцерогенним, а надміцний метал. Він виробляється з відходів процесу збагачення урану.



Завдяки високій щільності на рівні з вольфрамом і твердості збіднений уран також використовується у броні військової техніки. Зокрема, у танках M1 Abrams, бронебійних снарядах, а також в авіабудуванні.

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