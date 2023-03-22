Про це в ефірі 24 Каналу наголосив військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялося, що збіднений уран – це метал високої щільності. Завдяки високій густині він також використовується у броні військової техніки, зокрема танках M1 Abrams, та бронебійних снарядах.

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"Вони страшенно небезпечні для противника. Щодо екології, то там дуже маленький фоновий радіоактивний момент буде, але він абсолютно не шкідливий, як вони (росіяни – 24 Канал) намагаються це подати", – підкреслив Черник.

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Чого насправді бояться росіяни

Як зазначалося вище, збіднений уран дуже твердий та має велику густину. Якщо такий снаряд потрапляє в будь-яку бронеціль, то вона приречена, підкреслює в розмові військовий експерт.

"Якщо інший снаряд може в той чи інший спосіб не завдати такої шкоди танку, то цей його дірявить, як масло. І вони бояться", – пояснив спікер.

Хмизу в багаття підкидає і той факт, що танки від партнерів можуть працювати на відстані далі, ніж 3 кілометри. Зокрема, Challenger показав результати в 4700 метрів, навів приклад Петро Черник.

Крім цього, танки можуть працювати і вдень, і вночі, а вся стара російська техніка – тільки вдень, то рівень винищування їхньої бронетехніки, якої і так не вистачає, зросте. Якщо вони там істерять – значить це добра новина, що ми і наші союзники робимо усе правильно,

– наголосив військовий експерт.

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