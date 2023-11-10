Украина вскоре получит третий дивизион Patriot, – Игнат

Германия объявила, что передаст на вооружение Украину еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot. В настоящее время Силы обороны имеют на вооружении 2 дивизиона.

Об этом в эфире Новости.LIVE заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также объяснил, почему в Украине не уточняют, когда именно комплекс поступит на вооружение, передает 24 Канал.

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Украина получит еще один ЗРК Patriot

В скором времени Силы обороны и Воздушные Силы ВСУ получат на вооружение новый комплекс ПВО Patriot. По словам Игната, это будет уже третий дивизион.

У нас есть информация, что у нас есть два дивизиона Patriot сегодня на боевом дежурстве. В настоящее время было объявлено, что Германия будет предоставлять еще один комплекс. Поэтому безусловно, Patriot, как и крылатых ракет много не бывает,

– сообщил Игнат.

О том, что Украина вскоре получит новый комплекс, сообщил и глава ОП Андрей Ермак. Он в собственном телеграм-канале написал: "Защита нашего неба будет становиться сильнее. И это хорошие новости".

Вместе с тем, Игнат в эфире телемарафона подчеркнул – когда лидеры стран-партнеров анонсируют передачу важного вооружения, то время, условия, количество пусковых батарей – это информация не для широкой общественности. По его словам, официальное заявление может быть сделано тогда, когда комплекс уже в Украине или наоборот.

"То, что она (ПВО – 24 Канал) передается, постепенно поступает в Сили обороны, в Воздушные силы в частности, заявлений много. Если Германия, ее лидер или чиновник заявляет, затем заявление дополняется кем-то из Еврокомиссии, или кто-то из "Рамштайна" может выступить с этим. Потом уже украинский истеблишмент "подтягивается" и ту информацию распространяют. Такое впечатление складывается, что тех комплексов не один, а десять. На самом деле не так быстро все происходит. К сожалению. Хотелось бы, конечно, быстрее", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

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