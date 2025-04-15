Украина поразила пункт дислокации бригады, которая ударила 13 апреля по Сумах

Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады врага на Курщине, которая в Вербное воскресенье, 13 апреля, ударила по Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Поражен пункт дислокации бригады, которая атаковала Сумы

Подразделения Сил беспилотных систем, ССО ВСУ, СБУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, которые причастны к ракетному удару по Сумах 13 апреля и к другим военным преступлениям против народа Украины.

В частности, поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что каждая российская военная часть, подразделение и их солдаты, которые обстреливают мирные города и гражданских граждан Украины, "будут установлены и обязательно получат возмездие".

"Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным военным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии России против нашей страны", – добавили в Генштабе.

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Напомним, Россия в воскресенье, 13 апреля, цинично и подло ударила по Сумах двумя баллистическими ракетами. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, с какой скоростью Россия атаковала город.

Так, Клименко рассказал, что по центру Сум Россия ударила дважды в промежутке 2 – 2,5 минуты – в 10:15 и 10:17.

Предварительно, на город направили ракету "Искандер-М" осколочно-фугасного действия, которая летит со скоростью более 2 километров в одну секунду.

Заметим, что днем 14 апреля прокуратура сообщила, что количество погибших возросло до 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша.

Также в результате атаки пострадали 117 человек, среди которых – 15 детей. Сейчас в больницы госпитализированы около 40 человек. Состояние 11 пострадавших медицинские работники оценивают как тяжелое.

Кроме того, как сообщил Игорь Клименко, среди пострадавших – 14 полицейских. Кроме этого, среди жертв и раненых есть работники спецслужб, которые работали над ликвидацией последствий трагедии.