Украина потребует у Грузии передать Саакашвили

Украинская сторона подготовила текст обращения в Грузию с требованием передать Михеила Саакашвили. В Грузии заявили, что никаких дипломатических переговоров еще не ведут.

У министерства иностранных дел, Верховной Рады и президента уже есть соответствующий текст. Об этом заявил нардеп Александр Ковальчук.

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Зато в министерстве иностранных дел Грузии отметили, что о передаче Саакашвили с Украиной не говорят, сообщает Sputnik Грузия.

Саакашвили в критическом состоянии

Ковальчук добавил, что состояние Саакашвили критическое, у него осталось мало сил. При этом, по словам депутата, третий грузинский президент продолжает борьбу благодаря внутренней силе.

Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают совершать телефонные звонки. Он якобы не имеет права выходить на прогулку.

Самое важное, что мы его увидели. Увидели то, что все плохо. Ему необходимо находиться в нормальной больнице. Он как можно быстрее должен вернуться в Украину,

– резюмировал Ковальчук.

Что известно о задержании Саакашвили