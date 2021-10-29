Украина потребует у Грузии передать Саакашвили

29 октября 2021 , 22:42
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Источник:

Интерфакс – Украина

Украинская сторона подготовила текст обращения в Грузию с требованием передать Михеила Саакашвили. В Грузии заявили, что никаких дипломатических переговоров еще не ведут.

У министерства иностранных дел, Верховной Рады и президента уже есть соответствующий текст. Об этом заявил нардеп Александр Ковальчук.

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Зато в министерстве иностранных дел Грузии отметили, что о передаче Саакашвили с Украиной не говорят, сообщает Sputnik Грузия.

Саакашвили в критическом состоянии

Ковальчук добавил, что состояние Саакашвили критическое, у него осталось мало сил. При этом, по словам депутата, третий грузинский президент продолжает борьбу благодаря внутренней силе.

Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают совершать телефонные звонки. Он якобы не имеет права выходить на прогулку.

Самое важное, что мы его увидели. Увидели то, что все плохо. Ему необходимо находиться в нормальной больнице. Он как можно быстрее должен вернуться в Украину,
 –  резюмировал Ковальчук.

Что известно о задержании Саакашвили

  • Саакашвили 1 октября обнародовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину.
  • Однако его задержали и взяли под стражу из-за открытых уголовных дел. Сам политик называет их политическими и не признает своей вины.
  • В день заключения он объявил голодовку. Его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.
  • Личный врач сказал, что Саакашвили необходимо лечить в медучреждении, а не в медицинской комнате в тюрьме.
  • Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки.
  • Омбудсмен Людмила Денисова посетила Саакашвили в тюрьме в Рустаме. Она заявила, что политик похудел на 14 килограммов и выглядит бледным. Кроме того, она назвала действия грузинских властей пытками.
Автор: Ольга Музика