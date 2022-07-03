ЕС предоставит Украине более 500 миллиардов евро на восстановление после войны, – Bloomberg

Украина представит в Швейцарии план послевоенного обновления. На реализацию проекта ЕС уже планирует выделить около 500 миллиардов долларов.

Об этом сообщили журналистам Bloomberg анонимные источники в руководстве Евросоюза. По данным СМИ, украинское правительство уже непублично обсудило проект с донорами.

К слову Премьер Австралии прибыл в Украину с визитом: посетил Бучу и Ирпень.

Также предоставят средства и другие страны

Кроме европейских стран, должны быть и другие спонсоры восстановления государства. Официальное подтверждение этому может быть уже в ближайшие месяцы.

В плане на 2 тысячи страниц представлен ряд проектов в разных областях. В частности, говорится о:

инфраструктуру и безопасность;

инвестиции в климат;

инвестиции в цифровую экономику;

диверсификацию энергетических ресурсов.

Еврокомиссия уже изучает варианты финансирования. В частности, гранты и ссуды. Детали пока не раскрывают.

Почему представят в Швейцарии

Bloomberg часто пишут материалы со ссылкой на свои источники в руководстве ЕС. И в основном обнародованные данные оказываются правдой. Например, так сообщили, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата за ночь до того, как это произошло.

В швейцарском городе Лугано 4 июля состоится специальная конференция, куда прибудут представители ведущих стран мира. Проведение мероприятия накануне анонсировал Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что это может стать мероприятием, с которого будет вестись отсчет восстановления нашего государства.

Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение президента, где он об этом говорил: смотрите видео

Сколько украинцев уже потеряли жилье

Елена Шуляк – заместитель председателя комитета Верховной Рады по организации госвласти – сообщила, что по состоянию на июнь 2022 года жилье потеряли 800 тысяч украинских граждан. Российские захватчики разрушили огромное количество домов. В общей сложности говорится о 15 миллионах квадратных метров жилья.

Больше всего пострадал жилищный фонд на территории таких областей:

Донецкой;

Харьковской;

Киевской;

Черниговской.

По словам Шуляк, уже 220 тысяч украинцев подали заявки на возмещение ущерба через приложение "Дия".

Заметьте – поляки собирают на "Байрактар" для Украины: смотрите видео