ЕС предоставит Украине более 500 миллиардов евро на восстановление после войны, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Украина представит в Швейцарии план послевоенного обновления. На реализацию проекта ЕС уже планирует выделить около 500 миллиардов долларов.
Об этом сообщили журналистам Bloomberg анонимные источники в руководстве Евросоюза. По данным СМИ, украинское правительство уже непублично обсудило проект с донорами.
К слову Премьер Австралии прибыл в Украину с визитом: посетил Бучу и Ирпень.
Также предоставят средства и другие страны
Кроме европейских стран, должны быть и другие спонсоры восстановления государства. Официальное подтверждение этому может быть уже в ближайшие месяцы.
В плане на 2 тысячи страниц представлен ряд проектов в разных областях. В частности, говорится о:
- инфраструктуру и безопасность;
- инвестиции в климат;
- инвестиции в цифровую экономику;
- диверсификацию энергетических ресурсов.
Еврокомиссия уже изучает варианты финансирования. В частности, гранты и ссуды. Детали пока не раскрывают.Примите во внимание! Bloomberg часто пишут материалы со ссылкой на свои источники в руководстве ЕС. И в основном обнародованные данные оказываются правдой. Например, так сообщили, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата за ночь до того, как это произошло.
Почему представят в Швейцарии
В швейцарском городе Лугано 4 июля состоится специальная конференция, куда прибудут представители ведущих стран мира. Проведение мероприятия накануне анонсировал Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что это может стать мероприятием, с которого будет вестись отсчет восстановления нашего государства.
Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную,
– подчеркнул Зеленский.
Обращение президента, где он об этом говорил: смотрите видео
Сколько украинцев уже потеряли жилье
Елена Шуляк – заместитель председателя комитета Верховной Рады по организации госвласти – сообщила, что по состоянию на июнь 2022 года жилье потеряли 800 тысяч украинских граждан. Российские захватчики разрушили огромное количество домов. В общей сложности говорится о 15 миллионах квадратных метров жилья.
Больше всего пострадал жилищный фонд на территории таких областей:
- Донецкой;
- Харьковской;
- Киевской;
- Черниговской.
По словам Шуляк, уже 220 тысяч украинцев подали заявки на возмещение ущерба через приложение "Дия".
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