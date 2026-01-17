"Последствия могут быть катастрофическими": Украина предупредила партнеров о намерениях России относительно АЭС
- Украина предупредила международных партнеров о вероятных планах России атаковать украинские АЭС.
- Москва не исключает идеи ударов по ключевым подстанциям, чтобы отсоединить энергоблоки АЭС от энергосистемы Украины.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию о планах России атаковать украинские АЭС. Так, Андрей Сибига проинформировал международных партнеров о намерениях страны-агрессора.
Об этом он написал на своей странице в сети X, подробности его слов передает 24 Канал.
Как Украина предупредила партнеров о планах России по АЭС?
Глава украинского МИД напомнил, что Кремль рассматривает опасные удары по подстанциям, которые непосредственно обеспечивают электроэнергией украинские атомные станции.
Андрей Сибига акцентировал, что такие действия могут иметь "потенциально катастрофические последствия".
Пришло время, чтобы мир, включая МАГАТЭ и ведущие мировые государства, которые ценят ядерную безопасность, высказались и вынесли четкие предупреждения Москве, заставив ее отказаться от таких безрассудных планов,
– отметил он.
Стоит напомнить более подробно, что по данным ГУР, Россия планирует ударить по ключевым станциям, связанных с АЭС, чтобы полностью отключить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины и погрузить украинцев в полную темноту и холод. Так, оккупанты уже неоднократно проводили разведку на соответствующих объектах.
Об угрозе обстрела объектов обслуживания АЭС говорил и Владимир Зеленский. Он отмечал, что Россия не делает никаких шагов к прекращению войны.
Какова ситуация на украинских АЭС?
Накануне, 16 января, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) добилось договоренности о временном локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС. Это должно позволить провести необходимые восстановительные работы на последней резервной линии электропередачи.
В то же время объекты, связанные с атомной энергетикой, работают нестабильно из-за постоянных обстрелов. Так, 23 декабря 2025 года российские силы совершили мощную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру. Из-за этого Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции были вынуждены существенно снизить производство электроэнергии.
Тогда в результате удара практически полностью потеряли электроснабжение Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области. Серьезные перебои также фиксировали в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.