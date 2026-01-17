"Последствия могут быть катастрофическими": Украина предупредила партнеров о намерениях России относительно АЭС

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию о планах России атаковать украинские АЭС. Так, Андрей Сибига проинформировал международных партнеров о намерениях страны-агрессора.

Об этом он написал на своей странице в сети X, подробности его слов передает 24 Канал.

Актуально Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, – ГУР

Как Украина предупредила партнеров о планах России по АЭС?

Глава украинского МИД напомнил, что Кремль рассматривает опасные удары по подстанциям, которые непосредственно обеспечивают электроэнергией украинские атомные станции.

Андрей Сибига акцентировал, что такие действия могут иметь "потенциально катастрофические последствия".

Пришло время, чтобы мир, включая МАГАТЭ и ведущие мировые государства, которые ценят ядерную безопасность, высказались и вынесли четкие предупреждения Москве, заставив ее отказаться от таких безрассудных планов,

– отметил он.

Стоит напомнить более подробно, что по данным ГУР, Россия планирует ударить по ключевым станциям, связанных с АЭС, чтобы полностью отключить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины и погрузить украинцев в полную темноту и холод. Так, оккупанты уже неоднократно проводили разведку на соответствующих объектах.

Об угрозе обстрела объектов обслуживания АЭС говорил и Владимир Зеленский. Он отмечал, что Россия не делает никаких шагов к прекращению войны.

Какова ситуация на украинских АЭС?