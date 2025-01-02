Украина избавилась от важнейшей зависимости от России

1 января 2025 года действительно стало историческим днем для Украины. В этот день прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Украинская газотранспортная система для транзита российского газа больше не используется. Украина перестала быть транзитной страной для российских энергетиков.

Выход из самой большой зависимости

Можно сказать, что мы избавились от самой важной зависимости от соседней страны за последние 33 года. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Именно транзит и поставки российского газа было той платформой, которая долгие годы оставляла Украину не в состоянии настоящего независимого государства, а переименованной бывшей советской республики.

Именно так называемый дешевый газ, обсуждение цены на транзит – позволяли российской политической элите и в 90-е годы, и в начале 2000-х годов держать Украину в политической и энергетической зависимости от Москвы. Именно транзит и поставки российского газа фактически создали ту коррумпированную страну, в которой мы живем и будем жить еще долгие десятилетия борьбы с системой, которая была построена на дешевом газе и транзите.

Все это началось еще в начале 90-х и привело к победе Леонида Кучмы на президентских выборах 1994 года. О тех, кто предупреждал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, говорили, что они враги Украины и ее национальных интересов. Нашим гражданам очень хотелось этой сладкой халявы. Лишь теперь открылась возможность создать действительно экономически независимое государство.

Начинается наркотическая ломка, от которой многие не могут отойти не только в Украине, но и в Европе. Мы видели, как в последние месяцы происходили какие-то удивительные переговоры о том, что украинской газотранспортной системой будет перекачиваться так называемый азербайджанский газ, хотя никаких дополнительных объемов этого газа в Баку не было.

На самом деле россияне или некоторые европейцы хотели, чтобы под маской азербайджанского газа через украинскую ГТС продолжал перекачиваться российский газ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо устроил настоящую истерику перед 1 января и теперь реальных проблем, кроме дополнительных миллионов долларов за газоснабжение, у Словакии нет. Никакой кризис в этой стране не наблюдается. Разве что кризис практического прекращения словацкой зависимости от российского газа, который действительно может дарить таким политикам как Фицо и его союзники пребывания у власти, политические карьеры.

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Для самой Словакии будет только благо, как и для Украины будет благом то, что она перестала быть государством энергетического транзита, по крайней мере тогда, когда говорится о газе. Надеюсь, что с российской нефтью вскоре будет то же самое.

Что общего между российским газом и началом большой войны в Украине

Россия, которая получала миллиарды долларов за поставки своего газа в Европу, теперь также несет серьезные убытки. Не скрою – Россия к этим убыткам готовилась тщательнее, чем Украина, но не надеялась, что Европа сможет так быстро отказаться от ее ресурсов.

Еще в 2001 году президент России Путин поставил перед новым главой Газпрома Алексеем Миллером задачу №1 – построить систему обходных газопроводов. Она была нужна для того, чтобы Россия избавилась от зависимости от украинской газотранспортной системы, а у Москвы появилась бы реальная возможность оккупировать территорию Украины, при этом не нарушая обязательств Газпрома перед получателями газа в Европе.

Уже тогда мы говорили нашим европейским друзьям, что как только будет построен последний газопровод, который сделает украинскую ГТС ненужной для Москвы, через неделю начнется большая война в Европе.

Над нашими прогнозами тогда смеялись, но мы не ошиблись ни на день – окончание строительства "Северного потока-2" развязало руки Путину и позволило ему начать войну. Газ является объяснением того, почему эта война началась именно в 2022 году. Вспомните, когда был достроен "Северный поток-2".

Оказалось, что все надежды Москвы на то, что ее газ делает европейцев зависимыми от ее прихотей, тоже абсолютный маразм. Практически все европейские страны избавились от энергетической зависимости. Последние страны, которые еще получали газ по украинскому маршруту – Австрия и Словакия, – на самом деле тщательно подготовились к 1 января 2025 года. Одной из немногих стран НАТО и ЕС, которая еще получает российский газ, остается Венгрия, которая получает это сырье по маршруту турецкого потока.

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Под угрозой – Молдова

Поэтому единственной страной, которая будет в серьезном кризисе из-за окончания украинского транзита российского газа, стала соседняя Молдова. А если быть точным – самопровозглашенное Приднестровье, которое получало газ бесплатно в течение десятилетий и где сейчас начинается самая масштабная гуманитарная и энергетическая катастрофа за всю историю этого анклава.

Вместе с тем страдать будет и та территория, которая сегодня контролируется легитимным правительством в Кишиневе. Дело в том, что вся электроэнергия для Молдовы производилась на территории Приднестровья и с помощью российского сырья.

В последние дни стало очевидно, что Россия специально спровоцировала такой масштабный кризис, надеясь, что проевропейские силы во главе с Майей Санду могут потерпеть поражение на предстоящих парламентских выборах. От того, насколько цивилизованный мир поможет Молдове пройти через этот энергетический кризис, зависит и победа проевропейских сил на парламентских выборах.

Надо помнить, что российский газ – это всегда коррупция, желание покорить себе другие страны и кровь.