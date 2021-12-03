Украина презентовала в ОБСЕ следующие шаги в рамках Крымской платформы

В Стокгольме продолжается 28 Министерское заседание глав дипломатических ведомств стран ОБСЕ. На его полях провели и отдельное мероприятие по Крымской платформе.

Его название – "Крымская платформа: Движение вперед". А провел его 2 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, в ноябре Работает 24 на 7, – Верещук заверила, что работа Крымской платформы не остановилась

Украина представила в ОБСЕ дальнейшие шаги в рамках Крымской платформы

Дмитрий Кулеба в ОБСЕ представил элементы долгосрочной программы работы Крымской платформы, в том числе совместных действий стран-участниц. Речь шла о 5 приоритетных направлениях, а именно:

Разработка современной политики непризнания попытки аннексии.

Ужесточение эффективности санкций.

Налаживание быстрой и скоординированной международной реакции для защиты прав человека, защиты украинской и крымскотатарской идентичности, культурного наследия в Крыму.

Исследование экономического ущерба от оккупации и мониторинг состояния окружающей среды.

Развитие экспертной дипломатии и сотрудничества МИД с экспертной сетью Крымской платформы.

Учредительный саммит Крымской платформы в Киеве был историческим событием. Сейчас мы активно развиваем его успех и превращаем Крымскую платформу в постоянный и влиятельный формат,

– отметил Кулеба.



Участники мероприятия "Крымская платформа: Движение вперед" в Стокгольме / Фото МИД Украины

Заметим, соорганизаторами мероприятия "Крымская платформа: Движение вперед" во время 28-го министерского заседания глав дипломатических ведомств ОБСЕ вместе с Украиной было немало стран: Албания, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швейцария, Румыния, Турция, Великобритания и США.

Что такое Крымская платформа Учредительный Киеве 23 августа 2021 года. На мероприятии были делегации разного уровня из 46 стран .



Крымская платформа будет работать для непризнания какого-либо изменения международно-правового статуса Крыма, усиления санкций против России, борьбы с последствиями оккупации украинского полуострова Россией, а также для защиты прав крымских татар. Учредительный саммит Крымской платформы прошел вКрымская платформа будет работать для непризнания какого-либо изменения международно-правового статуса Крыма, усиления санкций против России, борьбы с последствиями оккупации украинского полуострова Россией, а также для защиты прав крымских татар.

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