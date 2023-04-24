Украина приближается к беспрецедентному в истории обмену, – Буданов

Наше государство близится к обмену пленными с Россией в формате "всех на всех". Руководитель украинской разведки считает, что это вполне реально.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, считает ли он этот формат обмена реальным.

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Мы в принципе приближаемся к этому. Давайте, опять же, посмотрим цифры. На данный момент уже обменяли более 2 200 человек,

– сообщил Буданов.

Он также подчеркнул, что обмены пленными между Украиной и Россией беспрецедентны, поскольку продолжаются во время боевых действий.

"Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий, и никак не во время", – уточнил он.

Украина возвращает домой своих военных

На Пасху и накануне прошел большой обмен пленными. Украина вернула домой 130 человек.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что среди возвращенных: 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

Позже стало известно, что среди бойцов, которых удалось вернуть во время обмена, было много тех, кто считался пропавшим без вести. Так, из 130 возвращенных защитников – 48 ранее считались пропавшими без вести.

В январе уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что российская сторона пока не соглашается на обмен пленных по формуле "всех на всех".

Кстати, в российском плену находятся не только военнослужащие ВСУ, но и гражданские лица. Так, в заложниках страны-агрессора сейчас не менее 20 тысяч гражданских украинцев.