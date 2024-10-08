Уже есть определенные технические решения по противодействию КАБам, – Притула

Россияне буквально засыпают украинские города и села КАБами. Больше всего страдают прифронтовые регионы Сумщина, Харьковщина, Донецкая область, Запорожье и Херсонщина.

К тому же враг постоянно совершенствует характеристики управляемых авиабомб. И уже есть определенные технические решения по противодействию этому оружию. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Притула – волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы.

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Разрабатываются методы противодействия вражеским КАБам

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ежемесячно Россия сбрасывает около 3200 – 3500 тысяч КАБов на гражданское население и инфраструктуру Украины, пытаясь запугать людей и заставить их покинуть территории пунктов, чтобы потом их оккупировать.

У россиян есть КАБы, с которыми трудно бороться. Надеемся, что противодействие им найдется. По крайней мере определенные технические решения уже есть, кое-где они работают,

– отметил Сергей Притула.

Однако, как известно, россияне эволюционируют. Если в 2022 году первый КАБ имел дальность 30 километров, и его использовали по Бахмуту, то сейчас расстояние полета составляет более 80 километров.

Обратите внимание! Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что до конца 2024 года может быть улучшение характеристик УМПК до 100 километров. Но если россияне как-то смогут установить на авиационную бомбу реактивный ускоритель, то дальность полета увеличится до 150 километров. А это уже угроза для Полтавы, Днепра и даже Одессы.