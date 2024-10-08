До того ж ворог постійно вдосконалює характеристики керованих авіабомб. Та вже є певні технічні рішення щодо протидії цій зброї. Про це 24 Каналу розповів Сергій Притула – волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули.

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Розробляються методи протидії ворожим КАБам

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що щомісяця Росія скидає близько 3200 – 3500 тисяч КАБів на цивільне населення та інфраструктуру України, намагаючись залякати людей і змусити їх залишити території пунктів, щоб потім їх окупувати.

У росіян є КАБи, з якими важко боротися. Сподіваємося, що протидія їм знайдеться. Принаймні певні технічні рішення вже є, подекуди вони працюють,

– зазначив Сергій Притула.

Однак, як відомо, росіяни еволюціонують. Якщо у 2022 році перший КАБ мав дальність 30 кілометрів, і його використали по Бахмуту, то зараз відстань польоту складає понад 80 кілометрів.

Зверніть увагу! Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що до кінця 2024 року може бути покращення характеристик УМПК до 100 кілометрів. Але якщо росіяни якось зможуть встановити на авіаційну бомбу реактивний прискорювач, то дальність польоту збільшиться до 150 кілометрів. А це вже загроза для Полтави, Дніпра та навіть Одеси.