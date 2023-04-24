Надо стремиться к содержанию, а не к форме, – политолог о перспективе вступления Украины в НАТО
Во время саммита НАТО, который состоится в июле 2023 года в столице Литвы – Вильнюсе, Украина ожидает получить приглашение в Альянс. Сейчас нашему государству нужно сконцентрироваться на получении еще большего количества оружия и деоккупации всех украинских территорий.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Тарас Загородний. По его словам, сейчас, в условиях войны, получение приглашения в НАТО для Украины – не главная задача.
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"Мы слишком переживаем относительно формы, а не содержания. Прежде всего, мы должны стремиться к содержанию. Больше вооружения и освобождения всех территорий – на этом мы должны концентрироваться. Некоторые страны НАТО могут сказать: "Мы вам предоставили приглашение, но оружия не будем давать, потому что это рискованно", – считает он.
Какие нюансы имеет 5 статья НАТО
Тарас Загородний отметил, что сейчас активно обсуждается 5 статья Альянса. В статье говорится, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех членов НАТО. По его мнению, не все понимают тонкости этого документа.
Каждая страна будет реагировать в рамках своих возможностей, в том числе – военно. То есть военная часть не обязательна для стран НАТО. Это одна из причин, почему в начале полномасштабного вторжения в Украину страны Балтии ставили вопрос: "А будет ли защищать нас НАТО?". Они не были уверены в том, будут ли им помогать, например, немцы",
– объяснил собеседник.
Как утверждает политолог, недавно в НАТО заявляли, что не допускают временную оккупацию стран Альянса. Он считает, что это заявление свидетельствует о том, что раньше такая возможность была.Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украине нужны гарантии безопасности. И лучшей гарантией для Украины будет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к Североатлантическому союзу.
Загородный о приглашении Украины в НАТО: смотрите видео
Украина на саммите НАТО в Вильнюсе: коротко
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 11 – 12 июля в столице Литвы – Вильнюсе.
- Столтенберг отметил, что вопрос личного присутствия Зеленского на саммите будет зависеть от ситуации в Украине, которая будет на момент его проведения.
- Президент Украины принял приглашение Генерального секретаря НАТО принять участие в саммите НАТО.
- Генсек НАТО заверил, что будущее Украины – в евроатлантической семье. По его словам, все союзники НАТО согласились с тем, что Украина станет членом НАТО.