Надо стремиться к содержанию, а не к форме, – политолог о перспективе вступления Украины в НАТО

Во время саммита НАТО, который состоится в июле 2023 года в столице Литвы – Вильнюсе, Украина ожидает получить приглашение в Альянс. Сейчас нашему государству нужно сконцентрироваться на получении еще большего количества оружия и деоккупации всех украинских территорий.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Тарас Загородний. По его словам, сейчас, в условиях войны, получение приглашения в НАТО для Украины – не главная задача.

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"Мы слишком переживаем относительно формы, а не содержания. Прежде всего, мы должны стремиться к содержанию. Больше вооружения и освобождения всех территорий – на этом мы должны концентрироваться. Некоторые страны НАТО могут сказать: "Мы вам предоставили приглашение, но оружия не будем давать, потому что это рискованно", – считает он.

Какие нюансы имеет 5 статья НАТО

Тарас Загородний отметил, что сейчас активно обсуждается 5 статья Альянса. В статье говорится, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех членов НАТО. По его мнению, не все понимают тонкости этого документа.

Каждая страна будет реагировать в рамках своих возможностей, в том числе – военно. То есть военная часть не обязательна для стран НАТО. Это одна из причин, почему в начале полномасштабного вторжения в Украину страны Балтии ставили вопрос: "А будет ли защищать нас НАТО?". Они не были уверены в том, будут ли им помогать, например, немцы",

– объяснил собеседник.

Как утверждает политолог, недавно в НАТО заявляли, что не допускают временную оккупацию стран Альянса. Он считает, что это заявление свидетельствует о том, что раньше такая возможность была.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украине нужны гарантии безопасности. И лучшей гарантией для Украины будет членство в НАТО . Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к Североатлантическому союзу.

Загородный о приглашении Украины в НАТО: смотрите видео

Украина на саммите НАТО в Вильнюсе: коротко