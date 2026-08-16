Украина и еще 8 европейских стран присоединились к санкциям ЕС против Ирана

Рада Европейского Союза приняла решение о продлении санкций против Ирана. Тегеран поддерживает Россию в войне против Украины, поэтому были введены ограничения.

К санкциям официально присоединились Украина, а также 8 других европейских государств. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, опубликованном Европейской службой внешних дел (EEAS).

Что известно о санкциях ЕС против Ирана?

Согласно заявлению Каллас, к санкциям присоединились:

Украина;

Албания;

Босния и Герцеговина;

Исландия;

Лихтенштейн;

Молдова;

Черногория;

Северная Македония;

Норвегия.

Эти страны должны согласовать свою национальную политику с решением о присоединении к санкциям.

Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его,

– подчеркнула Каллас.

Стоит напомнить, что ЕС ввел санкции против Ирана в 2023 году из-за его поддержки России в войне против Украины, а также помощи вооруженным группировкам и структурам на Ближнем Востоке и в районе Красного моря.

В 2026 году основания для ограничений были дополнены действиями Тегерана, которые, по оценке ЕС, угрожают свободе судоходства на Ближнем Востоке.

24 июля 2026 года Рада ЕС приняла решение продлить санкционный режим. При этом из перечня ограничений исключили 4 человека, указанных в соответствующем приложении к решению.

Следует отметить, что Тегеран после атаки на иранское судно в Каспийском море якобы рассматривал возможность нанесения удара по трем целям на территории Украины. В то же время, как утверждает иранский чиновник Мохсен Резаи, от реализации этого плана Иран отказался после того, как украинская сторона якобы принесла извинения за инцидент.