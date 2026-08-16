До санкцій офіційно приєдналися й Україна, а також 8 інших європейських держав. Про це мовиться у заяві Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, яку оприлюднила Європейська служба зовнішніх справ (EEAS).

Що відомо про санкції ЄС проти Ірану?

Відповідно до заяви Каллас, до санкцій долучилися:

Україна;

Албанія;

Боснія і Герцеговина;

Ісландія;

Ліхтенштейн;

Молдова;

Чорногорія;

Північна Македонія;

Норвегія.

Ці країни мають узгодити свою національну політику з рішенням про приєднання до санкцій.

Європейський Союз бере до відома це зобовʼязання та вітає його,

– підкреслила Каллас.

Варто нагадати, що ЄС запровадив санкції проти Ірану у 2023 році через його підтримку Росії у війні проти України, а також допомогу збройним угрупованням і структурам на Близькому Сході та в районі Червоного моря.

У 2026 році підстави для обмежень доповнили діями Тегерана, які, за оцінкою ЄС, загрожують свободі судноплавства на Близькому Сході.

24 липня 2026 року Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкційний режим. Водночас із переліку обмежень виключили 4 осіб, зазначених у відповідному додатку до рішення.

Слід зазначити, що Тегеран після атаки на іранське судно в Каспійському морі нібито розглядав можливість завдати удару по трьох цілях на території України. Водночас, як стверджує іранський чиновник Мохсен Резаї, від реалізації цього плану Іран відмовився після того, як українська сторона нібито принесла вибачення за інцидент.