Вопреки просьбам США: почему Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ

Украине удалось найти одну из болевых точек России – нефтеперерабатывающие заводы. В течение нескольких месяцев украинские дроны атаковали десятки вражеских НПЗ, однако наши союзники, в частности Соединенные Штаты, скептически отреагировали на эти удары.

Так, в ночь на 1 мая ГУР МО осуществило очередную дальнобойную атаку с использованием дронов-камикадзе по объектам российской нефтеперерабатывающей промышленности, в частности Рязанском НПЗ. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, почему Украина не отказалась от ударов после просьбы США.

Читайте также Бешеный скачок цен на топливо: кто может спасти Россию от последствий ударов по НПЗ

"Этот вопрос снят с повестки дня"

Несколько недель назад Соединенные Штаты, сначала косвенно, а потом уже более настойчиво, рекомендовали украинской власти больше не наносить удары по нефтеперерабатывающей отрасли России. Ответ украинцев, в частности политического руководства, был очевидным – нет военной помощи, поэтому мы будем защищать себя так, как умеем.

В конце концов, Конгресс США проголосовал за помощь Украине и оружие постепенно поступает на фронт, но удары по российским НПЗ продолжаются.

Такой себе парадокс, а как так? Я вам скажу точно, что по состоянию на понедельник (29 апреля – 24 Канал), американцы сняли с повестки дня просьбу об ограничении ударов по российским НПЗ. Возможно, она появится чуть позже, или где-то в далеком будущем, или вообще никогда не появится, но сейчас ее нет,

– сказал Ступак.

Украина продолжает пользоваться этим окном возможностей для того, чтобы тотально уничтожать российскую нефтеперерабатывающую отрасль.

Когда будут ощутимы последствия ударов по НПЗ

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Киев не получал никаких официальных сообщений от Белого дома с просьбой прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Она уточнила, что США выступили против того, чтобы удары по объектам на территории России наносили американским оружием.

Рязанский НПЗ, который в ночь на 1 мая, был атакован беспилотниками, крайне важен для России, ведь обеспечивает Москву и область бензином, дизелем, авиационным керосином.

Не забывайте, какое большое скопление в Москве автомобилей премиум-класса, разнообразной авиационной техники, бизнес-джеты, частные вертолеты, которые заправляются этим топливом. Это такой удар серьезный,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Рязанский НПЗ обеспечивает 5% мощности России в переработке и является одним из пяти крупнейших предприятий страны-агрессора. В общем украинцы уже довели счет до 20% уничтоженной и поврежденной инфраструктуры российских нефтеперерабатывающих объектов.

Также уже есть исследование от Politico о том, что якобы в России растут цены на топливо, в частности дизель подорожал на 10%, а бензин – 20%. В то же время есть контрмнение от украинских специалистов.

Например, директор ОАО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн отрицает исследования и говорит, что наоборот фиксируется даже падение цен на нефтепродукты в России. Возможно, благодаря тому, что россияне распаковывают свои резервы.

"Я надеюсь, когда мы доведем цифру уничтоженных и поврежденных НПЗ до 30%, то увидим первые результаты, но прежде всего на гражданском внутреннем рынке. На войне пока это отображаться не будет, ведь россияне прежде всего будут обеспечивать военных, а уже потом всех остальных", – добавил Ступак.

Цель атак по российским НПЗ