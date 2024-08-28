Собственное баллистическое оружие: генерал-лейтенант в отставке предположил, о каком комплексе говорится

Владимир Зеленский сообщил, что первая баллистическая ракета украинского производства успешно прошла испытания. Он поздравил весь оборонно-промышленный комплекс с этим достижением.

Вместе с этим Украина ожидает решения использовать западное оружие для ударов по России. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что прогресс в этом вопросе очень медленный.

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Какое оружие могла создать Украина

Сейчас выглядит так, что американцы помогают Владимиру Путину, тормозя предоставление разрешения. Сейчас россияне передислоцируют свои самолеты и все необходимые средства еще дальше от границы. Вероятно, в США дадут разрешение тогда, когда перемещения завершатся.

Поэтому нам необходимо применять наше оружие, которое уже есть. Это БПЛА дальностью 1000 – 2000 километров, которые летят по военным объектам России, а также в Крыму. Президент Украины и западные источники сообщают, что это может быть связано с военной программой "Гром-2".

Также у нас есть ракета-дрон "Паляница" – эта программа также требует масштабирования. Но россияне ведут разведку за всем, что делается в нашем оборонном комплексе,

– отметил Романенко.

Сейчас Джо Байден еще не решил, давать ли нам дальнобойные ракеты. Они нужны нам в большом количестве. Также важно доработать на самолетах F-16 радиолокаторы, сейчас на них устанавливают новую систему РЭБ.



По словам Романенко, программа масштабирования баллистических ракет лежит в безопасности и финансовой плоскостях. Это комплексное решение, а важна политическая составляющая. "Гром-2" – это название проекта "Сапсан", который существовал с 2009 года по 2013. Но россияне, а также украинские предатели сделали все, чтобы затормозить этот процесс.

Сейчас мы только проводим запуски, возможности наращиваются, но нужное время мы потеряли. Если бы у нас существовали эти средства – зависимость от партнеров была бы меньше,

– подытожил генерал-лейтенант в отставке.