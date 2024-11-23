Украина создает несколько баллистических ракет, но столкнулась с проблемами, – WSJ

Украина работает над созданием собственного оружия. Западные журналисты узнали, с какими проблемами столкнулось наше государство.

Заместитель министра стратегических отраслей промышленности страны Анна Гвоздяр рассказала, что Украина сейчас разрабатывает несколько отечественных баллистических ракет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Не хватает финансирования и мощностей

Журналисты отметили, что большинство подробностей по ракетной программе Украины власть держит в секрете. Ранее министр обороны Рустем Умеров говорил, что до конца 2024 года или в 2025-м появится информация о "масштабной ракетной программе".

Источники издания рассказали, что Киев активно работает над созданием ракет, которыми можно наносить удары по глубоким тылам врага.

По словам собеседников WSJ, ракетной программе Украины не хватает финансирования и мощностей. Это влияет на эффективность этой программы.

Киев, вероятно, останется зависимым от Запада по некоторым видам оружия на долгие годы вперед,

– считают авторы.

Эксперт по военной авиации Дуглас Барри отмечал, что производить баллистические ракеты особенно дорого, поскольку их изготавливают из материалов, которые должны выдерживать очень высокие температуры.