Заступниця міністра стратегічних галузей промисловості країни Ганна Гвоздяр розповіла, що Україна наразі розробляє кілька вітчизняних балістичних ракет. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Не вистачає фінансування та потужностей

Журналісти зазначили, що більшість подробиць щодо ракетної програми України влада тримає в секреті. Раніше міністр оборони Рустем Умєров говорив, що до кінця 2024 року чи у 2025-му з'явиться інформація про "масштабну ракетну програму".

Джерела видання розповіли, що Київ активно працює над створенням ракет, якими можна завдавати ударів по глибоких тилах ворога.

За словами співрозмовників WSJ, ракетній програмі України не вистачає фінансування і потужностей. Це впливає на ефективність цієї програми.

Київ, ймовірно, залишиться залежним від Заходу щодо деяких видів зброї на довгі роки вперед,

– вважають автори.

Експерт з військової авіації Дуглас Баррі зазначав, що виробляти балістичні ракети особливо дорого, оскільки їх виготовляють з матеріалів, які мають витримувати дуже високі температури.