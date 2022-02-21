Украина проложила первый "понтонный мостик" в НАТО

На днях Великобритания, Польша и Украина объявили о создании трехстороннего формата тесного сотрудничества. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Краткий курс истории сиамского близнеца

Триединое объединение, по плану основателей, призвано укреплять позиции демократии в Восточной Европе. Уже это одно предложение отсылает нас к похожей формации, что базируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Шаблоном для вновь созданного трио можно назвать собранный в 2007 году по инициативе американцев квартет из, собственно, США, Индии, Японии и Австралии.

Китайское сопротивление

Этот неформальный альянс в свое время был назван "азиатским НАТО", хотя по сути им отнюдь не был. Креатура Дика Чейни была сформирована номинально для продвижения демократических ценностей в Азии. На самом же деле ее главной задачей было прилагать все усилия для максимально эффективного сдерживания Китая в этом регионе.

Поднебесной очень не нравилось присутствие на близком расстоянии к ее потенциальной сфере влияния представителей идеологически враждебного лагеря.

Пекин, почти сразу же после того, как "Квадрига" оформилась окончательно, даже посылал жалобы в МИД стран-участниц. Настолько сильно китайским коммунистам казался угрожающим этот интернациональный квартет.

А ведь он только занимается консультациями по поводу неотложных вопросов безопасного характера и обменивается разведывательными данными в пределах подписанных еще в далеком 2004 году уставных документов.

Летом позапрошлого года против одного из членов этого четырехстороннего консультативного объединения совершили ряд агрессивных действий. Речь, конечно же, об Индии, которая стала жертвой новой вспышки агрессии Китая в районе серой зоны, расположенной в китайско-индийском пограничном районе. Индийская сторона считает этот клочок земли законно своим.

Позже Китай прибег к фишинговым кибератакам на индийский производственно-промышленный комплекс с целью похищения тайной информации, касавшейся последних договоренностей участников в части военно-технического сотрудничества. По состоянию на сегодняшний день к четверке планируют присоединить Новую Зеландию. Таким образом, участников уже будет пятеро. В прошлом году в том же Азиатско-Тихоокеанском регионе появился еще и AUKUS. Думаю, задачей этого объединения с участием нового члена в лице Британии станет ужесточение уже действующего формата для еще большего ограничения имперских порывов китайской диктатуры. Похожий формат – похожие проблемы Я не зря в конце первой главы этого материала упомянул о посягательстве Китая и о его главную цель, которой выпало стать Индии. Внешнеполитический враг у нас с ними очень похож по идеологии и видению своей роли в соответствующем регионе. Объявляя о создании союза в составе Британии, Польши и Украины, инициаторы этого союза, которыми выступили наши британские друзья, прекрасно осознавали поразительное сходство между этой площадкой сотрудничества и его старшим "сиамским братом на востоке". Даром, что в нашем случае пока только трое участников вместо четырех или пяти в противовес "Квадриге". Здесь также, скорее всего, будем иметь дело с обычным консультативным взаимодействием по актуальным вопросам безопасности и военно-техническим сотрудничеством. Также будет острая реакция России на враждебное ей объединение. Но, собственно, она была уже тогда, когда еще даже официально не провозгласили об учреждении новой формации с евроатлантическим подтекстом. Только вместо дипломатической ноты протеста РФ уже традиционно применила для себя пропаганду для очернения инициативы. К теме Украине будет гораздо легче войти в НАТО, – Краев о союзе с Великобританией и Польшей Вместо Галвана у нас есть болезненный вопрос Крыма и Донбасса. Проблемы с первым, кстати, у нас начались отнюдь не с оккупацией, а намного раньше, когда в конце прошлого века, практически на рассвете независимости, мы столкнулись с крымским сепаратизмом не наигранным, как в 2014 году, а вполне настоящим. Российский фактор тогда так же, как и 8 лет назад, имел большой вес. Повезло, что тогда он не стал решающим из-за нежелания Москвы активно вмешиваться в ситуацию, в отличие от событий восьмилетней давности. Да и с Донбассом у нас еще давно было не все так гладко. Россия еще во времена президентства Ющенко спонсировала тамошний сепаратизм. Вместо прямых столкновений с россиянами должны отбиваться от перманентной агрессии их прокси в виде так называемых "Л/ДНР." Да и в конце концов, и этого уже нет в чистом виде, поскольку к марионеткам с лета 2014 года добавились еще и российские регулярные войска. Так что у нас ситуация почти такая же, как и в Индии. Фактор кибератак тоже занимает не последнее место. Особенно в эти дни, когда напряжение растет не каждый день, а ежеминутно на восточных границах. На роли новобранцев в нашем Центральноевропейском аналоге "Квадриги" будут претендовать балтийские страны, Молдова и Грузия. Все эти государства смогут присоединиться через сотрудничество с нами в рамках таких проектов, как Ассоциированное Трио или Люблинский треугольник. Мотивации это однажды сделать им не занимать. У нас у всех есть общий враг под названием Российская Федерация. Она, хотя иногда и в завуалированной форме, но не хуже Китая демонстрирует собственное стремление к доминированию над всеми потенциальными кандидатами на покорение себе. Среди таковых давно находятся все названные выше страны, которые выбрали ориентиром евроатлантический вектор развития. Важно Почему Путина до сих пор не остановили, кто подыгрывает Кремлю и чего ждать Украине Индийско-австралийские параллели: с надеждой на евроатлантическое будущее 10 июня, за считанные дни до индийско-китайской стычки на границе, американский сенатор-республиканец Рик Скотт призвал расширить фронт борьбы против имперских намерений Китая, начав работать над присоединением к этой борьбе Австралии. То есть фактически американский политик намекал на реальную перспективу будущего вступления одного из членов "Квадриги" в НАТО. Соответственно, из этого следует следующее: интеграционные объединения такого образца могут действительно служить некоторыми "понтонными мостиками" к существенному сближению не ассоциированных пока стран с Альянсом. Мы можем ожидать подобной речи в будущем от Бориса Джонсона, например. Она может прозвучать в наш адрес, так как в свое время речь Скотта стала однозначным сигналом для Мельбурна, который означает, что его все-таки ждут в этом военно-политическом содружестве демократических стран. Кстати, учитывая это высказывание американского представителя, становится понятно, почему Пекин солидарен с Москвой в желании недопустить расширения НАТО. Но поздно спохватились, господа. Все инструменты – уже на руках у кого нужно. Осталось дождаться удобного времени для их использования по назначению. Пока же задача как Австралии, так и наша состоит в том, чтобы при каждой возможности углублять сотрудничество с западными союзниками, одновременно работая над собой собственными усилиями. Ибо, несмотря на все наши проблемы внешне, которые делают нас похожими на страдающую Индию, внутри мы все-таки гораздо ближе менталитетом к Австралии. Да и по характеру взаимодействия с НАТО у нас много общего. 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Долина Галван, входящая в состав высокогорного района Ладакх, является лакомым кусочком для КНР еще начиная с 1960 годов. И вот, в июне 2020 года между государствами вспыхнула локальная перестрелка неподалеку от опальных земель Галвана. В результате по обе стороны были потери живой силы. Обе страны недосчитались по итогам стрельбы чуть больше десяти пограничников.