Краткий курс истории сиамского близнеца

Триединое объединение, по плану основателей, призвано укреплять позиции демократии в Восточной Европе. Уже это одно предложение отсылает нас к похожей формации, что базируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Шаблоном для вновь созданного трио можно назвать собранный в 2007 году по инициативе американцев квартет из, собственно, США, Индии, Японии и Австралии.

Этот неформальный альянс в свое время был назван "азиатским НАТО", хотя по сути им отнюдь не был. Креатура Дика Чейни была сформирована номинально для продвижения демократических ценностей в Азии. На самом же деле ее главной задачей было прилагать все усилия для максимально эффективного сдерживания Китая в этом регионе.

Китайское сопротивление

Поднебесной очень не нравилось присутствие на близком расстоянии к ее потенциальной сфере влияния представителей идеологически враждебного лагеря.

Пекин, почти сразу же после того, как "Квадрига" оформилась окончательно, даже посылал жалобы в МИД стран-участниц. Настолько сильно китайским коммунистам казался угрожающим этот интернациональный квартет.

А ведь он только занимается консультациями по поводу неотложных вопросов безопасного характера и обменивается разведывательными данными в пределах подписанных еще в далеком 2004 году уставных документов.

Летом позапрошлого года против одного из членов этого четырехстороннего консультативного объединения совершили ряд агрессивных действий. Речь, конечно же, об Индии, которая стала жертвой новой вспышки агрессии Китая в районе серой зоны, расположенной в китайско-индийском пограничном районе. Индийская сторона считает этот клочок земли законно своим.

Долина Галван, входящая в состав высокогорного района Ладакх, является лакомым кусочком для КНР еще начиная с 1960 годов. И вот, в июне 2020 года между государствами вспыхнула локальная перестрелка неподалеку от опальных земель Галвана. В результате по обе стороны были потери живой силы. Обе страны недосчитались по итогам стрельбы чуть больше десяти пограничников.