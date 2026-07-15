Украина провела испытания неназванной баллистической ракеты, – Федоров
Во вторник, 14 июля, состоялись испытания баллистической ракеты неназванного типа. Речь идет об оружии отечественного производства.
Соответствующее заявление сделал Михаил Федоров, подводя итоги своей деятельности на посту министра обороны.
Что известно об испытаниях?
Сообщение о испытании баллистической ракеты бывший глава Минобороны сделал в формате одного из подпунктов в списке итогов работы.
Так, испытание ракеты состоялось в день отставки правительства – 14 июля. Разработка проекта проходила в зоне ответственности Министерства обороны.
По словам Федорова, в ходе работы над проектом полностью обновили техническое задание, существенно повысили точность комплекса и сократили стоимость его производства на 30%.
Какой именно ракетный комплекс имеется в виду, он не уточнил. В то же время упоминание о "зоне ответственности Минобороны" может свидетельствовать о том, что речь идет не о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 компании Fire Point.
Эксперты из "Милитарного" предположили, что Федоров говорил об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан", серийное производство которого, по предварительным данным, стартовало в 2025 году.
Справка. "Сапсан" (экспортное название – "Гром-2") – украинский оперативно-тактический ракетный комплекс нового поколения, разработанный КБ "Южное". Он оснащен твердотопливной баллистической ракетой и предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километрів. В 2025 году комплекс перешел в серийное производство. Ракета имеет массу около 3,5 тонн, боевую часть весом 500 килограммов, развивает скорость до 2300 метров в секунду (примерно 7 махов), а ее заявленное круговое отклонение от цели составляет до 10 метров.
Кстати, буквально недавно ранее соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказывал, что ракете FP-9 осталось пройти финальные испытания двигателя, после чего будут готовиться к лётным тестам.
По его словам, если испытания подтвердят управляемость и эффективность ракеты, уже этой осенью начнутся летные испытания, в частности по целям на территории России. Первой возможной целью могут стать военные компании в Москве. Штиллерман также убежден, что российские системы ПВО не смогут эффективно перехватывать украинскую баллистику.