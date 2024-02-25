Украина проводит консультации по открытию воздушного пространства, – Кубраков

В Украине 25 февраля проходит форум "Украина. Год 2024". На мероприятии чиновники сделали уже ряд громких заявлений. Также важную новость сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Министр рассказал о ситуации по восстановлению авиасообщения, передает 24 Канал. Курбаков отметил, что сейчас Украина проводит консультации с регуляторами безопасности из европейских стран и США по возможности открытия воздушного пространства.

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Сложный процесс

Курбаков отметил, что это – сложный процесс, однако первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков к соответствующим регуляторам,

– подчеркнул министр инфраструктуры Украины.

Однако точных сроков, когда может произойти восстановление авиасообщения, по словам Курбакова, никто называть не будет.

"Нам важно чтобы американские и европейские регуляторы подтвердили наш алгоритм действий", – пояснил министр.

Восстановление авиасообщения в Украине: что известно

Владимир Зеленский в декабре 2023 года заявлял, что открытие аэропорта "Борисполь" стало бы мощным экономическим шагом, а также свидетельством победы украинской ПВО. Он отметил, что этот вопрос рассматривается.

Также крупные авиакомпании мира после окончания войны намерены вернуться на украинский рынок и осуществлять перелеты, в частности, через аэропорт "Борисполь". В то же время крупнейший аэропорт в Украине готов быстро возобновить работу и полностью оборудован для этого.

Ранее украинская авиакомпания Air Ocean Airlines заявляла о возможности возобновления полетов из Ужгорода. В компании отметили, что аэропорт Ужгород расположен у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока.

Кроме того, ирландская авиакомпания Ryanair намеревалась осуществлять полеты в Украину несмотря на угрозу ракетных обстрелов и дроновых атак.