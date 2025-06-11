Шведский самолет передал координаты F-16: авиаэксперт предположил, как удалось сбить Су-35

Украина сбила российский Су-35 на Курском направлении. Вероятно, это стало возможным благодаря применению самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который мог передать координаты через систему Link 16.

Это свидетельствует, что Швеция могла передать Украине эти самолеты, а США – согласовали их экспорт. В разговоре с 24 Каналом авиационный эксперт Константин Криволап подробно описал, как могла происходить операция по сбиванию Су-35.

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Как удалось сбить Су-35

Система Link 16 – это сеть связи, которая включает программное обеспечение и аппаратную часть. Она обеспечивает зашифрованную передачу данных между различными объектами. Каждый объект может быть как передатчиком информации, так и ее получателем. Например, космический спутник может обнаружить угрозу и передать эти данные другому объекту. Скажем, самолету дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который уже ретранслирует эту информацию в систему Patriot.

Представим ситуацию: самолет радиолокационного обнаружения зафиксировал российский Су-35 на расстоянии 400 – 450 километров. Информация мгновенно передается по Link 16 к батарее Patriot, которая еще не видит цель собственным радаром, но уже знает о ее существовании и может готовиться к перехвату.

Link 16 начали разрабатывать еще в 1980-х годах, и с тех пор она постоянно модернизируется, совершенствуется ее архитектура как горизонтальной, так и вертикальной связи. Например, она может соединять командира взвода со спутником, который зафиксировал вражеский танк, скрывающийся за холмом. Командир сразу получает эту информацию.

Похоже, что на сегодня Украина уже частично получила доступ к этой системе – не просто подписанный контракт, а реальная передача судна. Это подтверждается случаем со сбитием российского самолета Су-35 возле поселка Коренево. В этой операции, вероятно, участвовали не только F-16 и ракета AIM-120 AMRAAM. Были и другие истребители, или что-то настолько интересное, что российский пилот фактически "бросился" в погоню, пытаясь или сбить украинский самолет, или уничтожить систему Patriot.

Су-35 – самолет 5 поколения с мощным радаром, который видит на 250 километров и несет ракету Р-37М с заявленной дальностью до 400 километров (реально – около 250 километров). Этот самолет имеет техническое преимущество над большинством украинских платформ – радары и ракеты видят в два раза лучше, чем наши самолеты.

F-16 с ракетой, которая в два с половиной раза может меньше пролетать, все равно удалось сбить Су-35. Это свидетельствует, что операция была непростой. Кто-то увидел, кто-то влупил и начались карусели – или,

– подчеркнул Константин Криволап.

Есть предположение, что F-16 находился в определенной зоне с выключенным радаром, поэтому его не обнаружили системы противника. Это объясняет, почему самолет противника "не увидел" угрозы. Также известно, что тот Су-35 часто патрулировал в приграничном районе между Курской и Сумской областями, даже иногда пересекая границу – что довольно рискованно, учитывая высокую насыщенность ПВО с обеих сторон.

Ракета, которой был сбит этот самолет, скорее всего, получила внешнее наведение. Здесь есть два варианта: либо от системы Patriot, либо от шведского самолета Saab 340. Если второе – это означает, что Швеция таки передала Украине эти самолеты, а США дали разрешение на это. Если это правда, то ситуация действительно очень положительная.