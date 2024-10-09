Я не вижу возможности сейчас выйти на границы 1991 года, – командир батальона К-2

Кирилл Верес считает, что Украина пока не имеет потенциала выйти на границы 1991 года. В частности, из-за того, что еще недавно оставила Угледар. Поэтому об освобождении всей оккупированной территории пока даже не говорится.

Должно пройти определенное время. Должны состояться какие-то действия. Силой Украина не сможет забрать захваченные регионы. Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес, заметив, что Россия еще сама отдаст украинскую землю.

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Сейчас Украина не имеет потенциала выйти на границы 1991 года

Верес рассказал, что его подразделению нужен отдых хотя бы на 2 – 3 месяца. Без этого, по его словам, батальон К-2 просто закончится.

Я не вижу возможности сейчас выйти на границы 1991 года. Скажу проще. Если у нас сейчас есть потенциал выйти на границы 1991 года, то почему мы хотя бы за Бахмут на сегодня не вышли?!

– подчеркнул комбат.

"Вчера Угледар оставили. То есть завтра выйдем на границу 1991 года, а сегодня оставляем Угледар? Не согласен. Или я чего-то не знаю. Может, нам кто-то из фонда Притулы "Звезду Смерти" купил? Не купил. "Вернись живым" купило? Не купило", – добавил он.

По словам Вереса, он думает о совсем другом:

как не потерять линию окопов, потому что там люди;

на каких частотах летают российские дроны, чтобы украинский РЭБ лучше работал;

как вывезти "двухсотых", которых не смогли забрать;

как не потерять позиции, которые военные удерживают.

"Мы шли на границу в 2023, в 2024, через три месяца будет 2025 год. А мы дальше идем на границу 1991 года. Только в обратную сторону. Может, хватит про**бывать? Надо встать. А потом уже говорить, что мы идем вперед. Мы сейчас пи*дуем назад. Семимильными шагами. Какое, на*уй, вперед?", – подчеркнул Кирилл Верес.

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Что должна сделать Украина на фронте

Однако, как отметил командир батальона К-2, Украина обязательно деоккупирует все территории, которые захватили россияне, и выйдет на границы 1991 года. Он выразил уверенность, что Москва еще все сама отдаст. Но нужно время, необходимо предпринять какие-то действия.

Кто же сказал, что веры нет? Мы всё вернём. Я уверен, что они нам все сами еще отдадут. Вот есть у меня такой процент уверенности, что отдадут,

– заметил Верес.

"Силой мы это все не заберем. У нас не хватит силы. Разве у нас же здесь блок НАТО воюет? Мы воюем сами. Если бы здесь был весь остальной мир, то это был бы другой вопрос. А пока мы сами, то я не вижу сил. Если у нас идет такая мобилизация, как сейчас, то что вы хотите забирать?", – добавил он.

Украине прежде всего, по его словам, нужно стабилизировать линию фронта, не терять территорию, минимизировать наши потери и нанести наибольшие потери врагу. И только после этого говорить о границах 1991 года.