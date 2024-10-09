Має пройти певний час. Мають відбутися якісь дії. Силою Україна не зможе забрати захоплені регіони. Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес, зауваживши, що Росія ще сама віддасть українську землю.

Важливо Проти нас воюють далеко не л*хи, – командир батальйону К-2 відверто про Бахмутський напрямок

Натепер Україна не має потенціалу вийти на кордони 1991 року

Верес розповів, що його підрозділу потрібний відпочинок хоча б на 2 – 3 місяці. Без цього, за його словами, батальйон К-2 просто закінчиться.

Я не бачу можливості зараз вийти на кордони 1991 року. Скажу простіше. Якщо у нас нині є потенціал вийти на кордони 1991 року, то чому ми хоча б за Бахмут на сьогодні не вийшли?!

– наголосив комбат.

"Вчора Вугледар залишили. Тобто завтра вийдемо на кордон 1991 року, а сьогодні залишаємо Вугледар? Не згоден. Або я чогось не знаю. Може, нам хтось з фонду Притули "Зірку Смерті" купив? Не купив. "Повернись живим" купив? Не купив", – додав він.

За словами Вереса, він думає про зовсім інше:

як не втратити лінію окопів, бо там люди;

на яких частотах літають російські дрони, щоб український РЕБ краще працював;

як вивезти "двохсотих", яких не змогли забрати;

як не втратити позиції, які військові утримують.

"Ми йшли на кордон у 2023 році, у 2024 році, через три місяці буде 2025 рік. А ми далі йдемо на кордон 1991 року. Тільки у зворотну сторону. Може, вистачить про**бувати? Треба встати. А потім вже говорити, що ми йдемо вперед. Ми зараз пі*дуємо назад. Семимильними кроками. Яке, на*уй, вперед?", – підкреслив Кирило Верес.

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Що повинна зробити Україна на фронті

Однак, як зазначив командир батальйону К-2, Україна обов'язково деокупує всі території, які захопили росіяни, і вийде на кордони 1991 року. Він висловив упевненість, що Москва ще все сама віддасть. Але потрібний час, необхідно зробити якісь дії.

Хто ж сказав, що віри немає? Ми все повернемо. Я впевнений, що вони нам все самі ще віддадуть. От є в мене такий відсоток впевненості, що віддадуть,

– зауважив Верес.

"Силою ми це все не заберемо. У нас не вистачить сили. Хіба ж у нас тут блок НАТО воює? Ми воюємо самі. Якби тут був весь інший світ, то це було б інше питання. А поки ми самі, то я не бачу сил. Якщо у нас йде така мобілізація, як зараз, то що ви хочете забирати?", – додав він.

Україні насамперед, за його словами, потрібно стабілізувати лінію фронту, не втрачати територію, мінімізувати наші втрати та завдати якнайбільших втрат ворогу. І лише після цього говорити про кордони 1991 року.