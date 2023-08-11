Смогли оттеснить россиян на оборонную позицию, – Пентагон считает "чудом" состояние наступления Украины

В Министерстве обороны США поражены успехами ВСУ и их героической борьбой. Пентагон заявил, что будет продолжать поддержку украинцев.

В частности, представитель Пентагона подчеркивает, что важно рассматривать наступление Украины в контексте возможностей. Ситуацию на поле боя сейчас он считает "чудом".

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Украинцы продолжают наступление

Представитель Минобороны США Патрик Райдер удивлен тем, что украинцы смогли заставить россиян обороняться. Он утверждает, что важно понимать рассмотрение ситуации в перспективе возможностей. Он поражен успехами ВСУ в таких "неидеальных" условиях и за столь короткий промежуток времени.

США и Украина прекрасно понимали еще до начала контрнаступления, что бои за территорию будут тяжелыми. Он утверждает, что переход россиян в оборону является "чудом". Спикер убежден, что США продолжат поддерживать Украину для того, чтобы страна выиграла эту войну.

В будущем мы намерены продолжать консультации с ними. Мы собираемся продолжать обучать их, чтобы они могли вернуть себе суверенную территорию и наконец выиграть эту борьбу,

– сообщил пресс-секретарь Пентагона.

Страна продолжит снабжать необходимую "силу" украинской армии и тренировать бойцов ВСУ.

Состояние украинского контрнаступления