Зокрема, речник Пентагону наголошує, що важливо розглядати наступ України в контексті можливостей. Ситуація на полі бою наразі він вважає "чудом".
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Українці продовжують наступ
Речник Міноборони США Патрік Райдер здивований тим, що українці змогли змусити росіян оборонятися. Він стверджує, що важливо розуміти розгляд ситуації в перспективі можливостей. Він вражений успіхами ЗСУ у таких "неідеальних" умовах та за такий короткий проміжок часу.
США та Україна чудово розуміли ще до початку контрнаступу, що бої за територію будуть важкими. Він стверджує, що перехід росіян в оборону є "дивом". Речник переконаний, що США продовжать підтримувати Україну для того, щоб країна виграла цю війну.
У майбутньому ми збираємося продовжувати консультації з ними. Ми збираємося продовжувати навчати їх, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою виграти цю боротьбу,
– повідомив прессекретар Пентагону.
Країна продовжить постачати необхідну "силу" українській армії та тренувати бійців ЗСУ.
Стан українського контрнаступу
- Днями відбулася зустріч представників військово-політичного керівництва України та США. Головними темами були ситуація на фронті, оборона та наступ України.
- Українці прорвали першу лінію оборони росіян. Подоляк анонсував суттєві результати ЗСУ незабаром. Він позитивно розглядає стан наступу.
- Польський президент заявив, що Україна наразі не спроможна вести блискавичних наступальних дій через брак зброї. Країна наразі не може кардинально змінити баланс у війні.