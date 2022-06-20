"Украина снимает блокаду Черного моря": эксклюзивный стрим Пионтковского на 24 канале
20 июня 2022 , 19:20Читати новину українською
На ютубе 24 канала сегодня, 20 июня, в 19:30 состоится стрим с российским публицистом из Вашингтона Андреем Пионтковским.
С ним пообщается журналист Роман Цимбалюк. В прямом эфире на ютубе они поговорят о том, что происходит в Черном море и как снять блокаду акватории. А также о том, что россияне смертельно устали в Украине.
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Кроме того, будут обсуждать и то, что Литва отправила Украине военное оборудование для разблокирования портов, поставки которого сейчас в процессе.К слову! Бывший заместитель начальника ВМС Украины в эфире 24 канала предположил, что именно нам могли передать. Он считает, что может быть как-то связано с водолазным имуществом, которое может участвовать в разминировании.
Трансляция разговора Романа Циымбалюка и Андрея Пионтковского на ютубе 24-го канала состоится 20 июня в 19:30. Просмотреть ее можно, перейдя по ссылке. Не пропустите!
Стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео здесь
Что сейчас происходит в Черном море
- Средства массовой информации 20 июня сообщили о том, что Вооруженные Силы Украины поразили ракетами так называемые "вышки Бойко" в Черном море. Однако официальной информации по этому поводу пока нет.
- Также была информация, что Россия уменьшила свою корабельную группировку в акватории Черного моря. Несмотря на это, угроза ракетных ударов все еще сохраняется.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук 20 июня сообщил, что Черноморский флот России увеличивает количество подводных лодок .
- По его словам, вражеские корабли начали держаться на "безопасном", по мнению оккупантов, расстоянии. Здесь следует добавить, что 20 июня стало известно, что Вооруженные Силы Украины ударили по острову Змеиный и уничтожили немало россиян. Вероятно, наши воины использовали американскую систему HIMARS, поражающую цели на расстоянии до 80 километров.
- В то же время Россия увеличивает количество подводных судов в Черном море, что, как сказал Братчук, представляет опасность для Одессы и Одесской области, а также других областей Украины.