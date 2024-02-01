Прекрасно, что единицы черноморского флота гибнут, – Черник об уничтожении "Ивановца"

Черноморский флот России неуклонно сокращается. Ночью 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец", который стоял в оккупированном Крыму.

Военный эксперт Петр Черник прокомментировал это событие 24 Каналу. Как известно, операция стала возможной благодаря поддержке Минцифры и платформы United24.

Вашему вниманию Ракеты "Москит" и десятки моряков: что могло быть на борту уничтоженного ракетоносителя "Ивановец"

"Прекрасно, что каждая единица техники, особенно черноморского флота, погибает. Нет второстепенных целей – все важные", – отметил Черник.

Если катер пошел под воду, то однозначно пошел и экипаж. К слову, личный состав такого судна насчитывает около 40 моряков. Сейчас поисково-спасательная операция не дала результатов.

Больше о катере "Ивановец"

В Военно-морских силах Украины сообщили, что черноморский флот имеет всего три таких судна, поэтому потеря "Ивановца" довольно существенная для России.

Более того, на борту затонувшего катера могли быть противокорабельные ракеты "Москит" с дальностью до 130 километров. Речь идет о четырех единицах.

Украина сокращает черноморский флот России: последние новости

Утром 18 января партизаны "Атеш" сообщили, что в оккупированном Севастополе обнаружили потопленный корабль "Тарантул". Предполагают, что его поразили морские дроны во время одной из атак в конце 2023 года.

Сейчас самой громкой потерей черноморского флота России является крейсер "Москва". Он выполнял несколько функций – командный пункт, корабль противовоздушной обороны и символ войны.

Не все пораженные корабли тонут – некоторые из них россияне пытаются ремонтировать. На данный момент известно о 15 поврежденных кораблях в Черном море.

О поражении России в битве за Черное море свидетельствует также восстановление морской торговли, несмотря на блокаду страны-агрессора. Украина создала новый коридор после срыва "зерновой сделки".

По данным украинской разведки, стоимость "Ивановца" составляет ориентировочно