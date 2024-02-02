Белый дом уже знает о решении Зеленского по Залужному, – WP

Киев, вероятно, уже сообщил администрации президента США о решении президента Зеленского. Собственно, речь идет о возможном увольнении главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерии Залужном.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников издания, в Белом доме не выступили ни за, ни против этого решения, признав его суверенность.

Смотрите также Залужный назвал Зеленскому проблемы, которые унаследует его вероятный преемник, – WP

Белый дом мог повлиять на Зеленского

Как информируют журналисты, в Вашингтоне имели возможность призвать Зеленского пересмотреть это решение, но решили этого не делать.

Неназванные источники, знакомые со взглядами Зеленского, утверждают, что президент может отложить это решение, но вероятность этого невелика.

Правительство Украины сообщило Белому дому, что президент Владимир Зеленский решил уволить своего командующего, генерала Валерия Залужного. Это может стать наиболее серьезной кадровой перестановкой войны,

– констатируют в The Washington Post.

Кроме того, аналитики предупреждают: это решение президента нашего государства вполне может повлиять на моральное состояние украинских военных и, в определенной степени, пошатнуть доверие западных доноров.

Больше об этом

Разговоры о возможном увольнении Залужного продолжаются чуть ли не с весны 2022 года. Тогда это были российские вбросы в информационное поле. Но сейчас, кажется, уже все "по-настоящему". Авторитетные международные СМИ со ссылкой на собственные различные источники пишут о том, что скоро в Офисе Президента объявят об увольнении генерала.

Вместе с тем следует сказать, что началось все с анонимных сообщений в телеграм-каналах вечером 29 января. Передовые медиа, конечно, бросились проверять слухи, и только через несколько часов Минобороны нашего государства опубликовало лаконичное заявление: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов констатировал, что нет по состоянию на 2 февраля документа об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он отказался комментировать шире этот вопрос. Кстати, о его возможной отставке также были слухи, которые в СНБО поспешили сразу опровергнуть.

Эксперты предполагают, что у Залужного и Зеленского есть разногласия относительно видения этой войны. Скажем, Bloomberg отмечает, что президент был раздражен словами генерала о "тупике", в который заходит военное противостояние между Украиной и Россией.

Были и неподтвержденные ничем теории о том, что может заменить Залужного или руководитель ГУР Кирилл Буданов, или командующий Сухопутных войск Александр Сырский. Глава нашей разведки, среди прочего, заявлял недавно, что в начале весны Украина начнет очередное контрнаступление. Трудно не согласиться, что это несколько контрастирует с позицией нынешнего Главнокомандующего.

По состоянию на вечер 2 февраля официального указа об отставке Залужного не поступало.