Чтобы Россия не продвигала безумные нарративы: что для Украины даст созванный Совбез ООН

Россия 8 июля совершила циничную атаку на Киев. В частности под ударом врага оказалась детская больница "Охматдет". В ответ на действия россиян Украина инициировала чрезвычайное заседание Совбеза ООН, которое состоится 9 июля.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что очень важно говорить о преступлениях, которые совершают россияне в Украине на таких международных площадках как Организация Объединенных Наций. Несмотря на то, что она не может принять решение в пользу Украины из-за права вето России.

К теме Дети и взрослые кричали, это был ад, – директор Охматдета выступил на заседании Совбеза ООН

Важно рассказать, что совершает Россия

Однако Украина должна использовать такую возможность, ведь если она этого не сделает, тогда там услышат только мнение России.

Россияне неоднократно пытались созвать заседание, где продвигали какие-то сумасшедшие нарративы. По поводу атаки на "Охматдет" Дмитрий Песков уже сделал вброс, что удар нанесла не российская ракета, а якобы украинская противоракета. Поэтому на это нужно реагировать,

– подчеркнул Рейтерович.

Также созыв Совета безопасности ООН по поводу удара по "Охматдет" это шанс достучаться до определенной группы стран, которые занимали нейтральную позицию по отношению к российско-украинской войне. Поэтому им важно рассказать, что совершает Россия.

Кроме того, представитель ООН заявила, что ракета, которая ударила по "Охматдет", "похоже, была запущена Россией".

Получается, что ООН недостаточно доказательств – фотографий, остатков ракеты, которые показала СБУ, – что это была российская ракета,

– заметил Рейтерович.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл заявила, что "анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента" свидетельствуют о "высокой вероятности" того, что детская больница "Охматдет" подверглась прямому попаданию, а не получила повреждения от перехваченной системы вооружения".

Также недавно ее представитель отметил, что, что существуют вопросы относительно документов, на основании которых Россия находится в Совбезе ООН.

"Это повод как минимум заставить Россию отбиваться от обвинений и тратить ресурсы на то, чтобы доказывать, по какому праву она занимает место в этой организации", – отметил Игорь Рейтерович.