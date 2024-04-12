"Надо действовать сфокусировано": Кулеба рассказал, какая система ПВО в приоритете Украины кроме Patriot

Регионы Украины ежедневно страдают от циничных ударов российской армии. Сейчас наша страна нуждается в как можно большем количестве систем ПВО.

Враг ежедневно подло обстреливает прифронтовые города, среди гражданского населения постоянно есть раненые и погибшие. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме дипломатии военного времени рассказал о том, в каких системах ПВО нуждается наше государство.

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"Надо действовать очень сфокусировано"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что усиление противовоздушной обороны является одним из приоритетов для Украины в 2024 году. Однако сейчас наше государство хочет получить не только ЗРК Patriot.

Первый (приоритет, – ред.) – ПВО. И не просто ПВО – а Patriot и Samp-T, которые способны сбивать баллистику. Надо действовать очень сфокусировано, не надо размывать,

– сказал украинский чиновник.

По его словам, Украине не подходит ответ, что "вы работаете над усилением ПВО". Наше государство интересует, "сколько батарей Patriot и когда, сколько батарей Samp-T и когда".

Что известно этот ЗРК

Samp-T – наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales. Предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных объектов от таких целей как самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

Есть ли еще в Украине ракеты к Patriot и Iris-T: основное