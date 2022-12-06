Двигаются со скоростью танка – Кулеба о переговорах про передачу Украине Abrams и Patriot

Украина ведет переговоры с США по танкам Abrams, а также зенитным ракетным комплексам Patriot. Переговоры по танкам и системам ПВО двигаются, но в Киеве жалуются на медленные темпы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Комментируя передачу Украине танков Abrams, Кулеба сказал, что этот разговор непрост, но движется.

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Министр отметил, что Украина поднимает тему танков и ПВО во время "каждого контакта с США" на всех уровнях.

Этот разговор по ряду причин непрост, но он двигается. Безусловно мне бы хотелось, чтобы он двигалась со скоростью самолета, но он двигается со скоростью танка, поэтому занимает время,

– заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина продолжит искать возможности для решения вопросов поставки любого вооружения. Он подчеркнул, что для Киева нет табу.

"У нас здесь нет никаких запретных тем. И даже если бы теоретически нас кто-то попросил бы не поднимать тот или иной вопрос, мы все равно продолжили бы давить и искать возможности для решения", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина продолжает переговоры с Германией о передаче танков Leopard-2 и американской системы ПВО Patriot.

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