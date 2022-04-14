Украина стала героем для всего свободного мира, – Зеленский записал новое обращение

Украинские защитники уже 50 дней мужественно защищают страну от российских захватчиков. Президент Владимир Зеленский отметил, что за это время наша страна стала героем для всего свободного мира.

Президент отметил, что украинцы выдержали уже 50 дней полномасштабного вторжения, хотя российские оккупанты отводили максимум 5, сообщает 24 канал. Зеленский добавил, что вот так захватчики "знают" Украину и "дружат" с реальностью.

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Война началась еще в 2014 году

Президент подчеркнул, что Россия начала войну против Украины не 24 февраля, ведь оккупационные войска пришли на территорию нашего государства еще в 2014 году.

Они захватили наш Крым и превратили его в одну большую военную базу. Они сделали Черное и Азовское моря одними из самых опасных морей на планете. Они начали страшную, безгранично циничную войну на нашем Донбассе. Они убивали наших людей на протяжении 8 лет,

– заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что в настоящее время уже 14 тысяч погибших.

"Чем ответил за это мир? Вопрос остается риторическим, но именно поэтому они решили, что могут позволить себе и полномасштабную войну", добавил президент.

По словам Зеленского, кое-кто до сих пор спорит, какой жестокости должны быть санкции против России, однако он не понимает, что здесь обсуждать. Ведь войска оккупантов уже повторяют в Украине то, что Европа видела разве во время Второй мировой войны.

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