Украина требует расширить санкции против РФ из-за выборов в Думу на оккупированных территориях

МИД Украины выражает решительный протест и осуждение из-за проведения Россией выборов в свою думу на оккупированных территориях.

В официальном заявлении Министерство иностранных дел Украины отмечает: проведение выборов на временно оккупированных территориях является незаконным. Их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.

Напомним, В России начались выборы в Госдуму: Украина призывает не признавать результаты

Россия грубо нарушает международное право

Действия России грубо нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права. Так Россия пренебрегает обязательствами по международным договорам, сторонами которых является Украина.

Выборы на оккупированных территориях противоречат:

Уставу ООН,

резолюциям Генеральной Ассамблеи,

Хельсинскому Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.

Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,

– отметили в МИД.

Привлечение к голосованию граждан Украины с временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях и в Крыму существенно исказят результаты выборов в Госдуму и в целом ставят под сомнение их легитимность.

В МИД отмечают: только на оккупированном полуострове таких более 1,5 миллиона.

Требование ужесточить санкции

Любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводит Россия на временно оккупированной территории, является грубым нарушением принципов международного права, в частности Устава ООН и Будапештского меморандума.

Украинские дипломаты призвали иностранные государства и международные организации решительно осудить эти выборы в России, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ,

В МИД Украины указывают на необходимость усилить политико-дипломатическое давление на Россию. В частности из-за расширения против нее санкций.

Выборы в Госдуму России и оккупированные территории: главное