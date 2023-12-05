Украина разрабатывает роковое оружие для Керчинского моста: фронтовая сводка от Свитана

Временно оккупированный Крымский полуостров все чаще вздрагивает от взрывов на военных объектах. Однако главной целью до сих пор остается Керченский мост, который украинским силам обороны уже удавалось повредить.

Сейчас наше государство разрабатывает собственное оружие дальнего поражения, имеющее все шансы отправить мост в след за русским кораблем. Эти и другие события на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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В Крыму громко

4 декабря состоялась очередная массированная атака по временно оккупированному Крыму. Российские паблики написали, что Силы обороны Украины искали российские установки С-400 в районе Керчи, Феодосии и Керчинского моста. Мост был перекрыт и обесточен.

Напомним, недавно мощный шторм уничтожил некоторые оборонительные заграждения моста и повредил его в нескольких местах так, что его перекрывали.

Атакой, которая была сегодня ночью – около 4 десятков беспилотников искали системы противовоздушной обороны, а дальше шел удар по самим объектам в районе Керченского моста,

– рассказал Свитан.

Он предположил, что после интенсификации производства украинских дронов количество БпЛА в атаках теперь увеличится до 30 – 40. Россиянам часть беспилотников за прошедшие сутки удалось сбить, а часть выполнила боевую задачу, о которой будет известно впоследствии.

"Укроборонпром начинает радовать объемами производства. 30 – 40 беспилотников в одной волне – оптимальное количество для уничтожения конкретного объекта", – объяснил полковник в запасе.

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Украина усовершенствует РК "Нептун"

На днях генерал-лейтенант ВСУ Иван Гаврилюк заявил, что Украина уже модернизировала собственную противокорабельную ракету "Нептун". Вероятно, модернизация может произойти так, что ракета станет полностью пригодной к наземным целям, с радиусом поражения 400 километров, боевая часть будет увеличена втрое – с 150 до 350 килограм, но в целом это не предел модернизации.

Свитан рассказал, что РК "Нептун" использует базовую ракету Х-55, выпуск которой начался еще во времена Советского Союза, но все производство происходило на территории Украины. Сейчас украинские разработчики усовершенствовали эту ракету из формата "воздух – корабль" в формат "земля – земля".

Военный эксперт объяснил, что ракету можно совершенствовать, увеличивая ее дальность до 500 километров, вес боевой части до полтонны.

Вероятно, будут увеличивать постепенно, ведь нужно будет переделывать и саму пусковую установку, потому что ракета станет длиннее метра — полтора и будет шире в диаметре. Обязательно нужно идти по этому пути, ведь дальность уничтожения военных объектов России должна быть не менее 500 километров. От такой дальности сломается логистика врага,

– подчеркнул аналитик.

Он объяснил, что именно такой тип оружия может стать роковым для Керченского моста. Ведь ни один беспилотник не в состоянии поразить и разрушить бетонную конструкцию, а несколько ракет – оптимально десять в полтонны боевой части = могут нанести значительный ущерб и парализовать движение.

Успехи ВСУ на Авдеевском направлении

Аналитики из Института изучения войны написали, что на Авдеевском направлении ВСУ пошли в контратаку. На севере у Степнового отвоевали огневые позиции.

Рассказал, что возле Степового россияне терпят огромные потери, там у Сил обороны огневой контроль с трех сторон: со стороны Карловки, Очеретиного и Авдеевки.

Артиллеристы там работают как снайперы с помощью дальних систем поражения. И наша пехота после того, как отрабатывает артиллерия по движущимся частям россиян, зачищает некоторые позиции, отбрасывая врага за пределы железной дороги,

– добавил военный эксперт.