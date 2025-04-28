Украина увеличила производство САУ "Богдана": удовлетворит ли это количество потребности фронта

Украина достигла производства самоходных артиллерийских установок "Богдана" до 36 единиц в месяц. Однако это еще далеко не предел возможностей украинского ОПК.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт, отметив, какие потребности Сил обороны в артиллерийских установках и когда украинское производство может их удовлетворить. Также выяснилось, что украинская САУ "Богдана" является точнее советской установки "Пион" и даже немецкой PzH 2000.

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Теряем несколько десятков стволов в месяц

Свитан отметил, что надо отдать должное партнеру Украины – Дании. Именно благодаря датской инициативе была собрана группа государств, что поддержали нашу страну и непосредственно финансируют производство какого-то вида вооружения.

"Богдана" калибром 155 миллиметров – одна из основных украинских самоходных артиллерийских установок,

– подчеркнул военный эксперт.

Производство увеличилось, по его словам, скорее всего, после того, как была найдена возможность нарезать стволы для артиллерии. Предположительно, их производила Франция, которая также поделилась с Украиной автоматом заряжания САУ CAESAR. Потому что "Богдане" не хватало именно автомата заряжания.

САУ "Богдана" Это Это украинская колесная самоходная гаубица – первая в Украине разработанная под "натовский" калибр 155 миллиметров. Разработчик установки – Краматорский завод тяжелого станкостроения, а полноценные испытания "Богданы" начались в декабре 2019 года. Украинская САУ имеет максимальную дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами на 40 – 42 километра, а активно-реактивными снарядами – на 45 – 50 километров.

"Сейчас этот процесс доведен практически до полуавтоматизма. Теперь "Богдана" занимает серьезное место в линейке самоходных артиллерийских установок. Производство 36 единиц САУ "Богдана" в месяц, по мнению полковника запаса ВСУ", – важный показатель.

В то же время Украина теряет несколько десятков стволов в месяц, поэтому благодаря такому количеству производства удается пополнять потери артиллерии.

Для того чтобы обеспечить потребности фронта, с учетом потерь, нужно производить до 100 единиц артиллерийских установок,

– отметил Роман Свитан.

Для этого, как считает он, есть соответствующие механизмы, в частности, нужно ставить три линии сборки установок, и в течение года можно втрое увеличить количество изготовления САУ "Богдана".

Отметим, что по данным издания Army Technology, Украина увеличила производство 155-миллиметровой самоходной артиллерийской системы "Богдана 2С22" с шести единиц в месяц в 2023 году до 36. Как отметили в Агентстве по оборонным закупкам Украины, увеличение производства произошло при поддержке европейских партнеров и благодаря их инвестициям.