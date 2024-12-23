Украина может стать членом НАТО после завершения войны, советник Байдена

Членство Украины в НАТО станет наивысшей гарантией ее безопасности. Но реализовать это возможно только после завершения боевых действий.

Об этом рассказывает Радио Свобода со ссылкой на заявление советника президента США Джо Байдена по вопросам Европы Майкла Карпентера, сообщает 24 Канал. Членство в НАТО после войны становится реальностью для Украины.

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Возможно ли членство Украины в НАТО во время войны

По словам советника, 5 статья НАТО является эффективной формой гарантий безопасности, которая критически важна для Украины. Однако он отметил, что на сегодня реализовать это будет сложно из-за активной фазы войны.

Когда прекратятся боевые действия, то дальше за этим может следовать членство в НАТО. Это даст гарантию безопасности для Украины,

– заявил Карпентер.

В то же время он отметил, что уже сейчас нужно искать временные гарантии безопасности для Украины. По его словам, ряд европейских стран могут присоединиться к стабилизации ситуации через совместную миротворческую миссию.

Позиция Киева и Москвы

Украина категорически отвергает возможность замораживания конфликта или территориальных уступок, ведь это лишь даст России время для подготовки нового наступления.

В Кремле, комментируя вероятность прекращения боевых действий, заявили, что открыты к переговорам, но не согласны на замораживание линии фронта или отказ от оккупированных территорий.

В то же время эксперты Института изучения войны отмечают, что Кремль не демонстрирует готовности к компромиссам, а продолжает стремиться к эскалации. Но западные страны продолжают обсуждать новые пути поддержки Украины, чтобы обеспечить ее победу и будущее в европейской системе безопасности.