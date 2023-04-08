Тюремные условия, "Зеленский-наркоман" и угрозы: мальчик рассказал о "лагере" в России
8 апреля 2023, 12:54Читати новину українською
В конце марта в Украину вернули детей из Харьковской и Херсонской областей. Во время оккупации этих регионов оккупанты похитили детей и увезли в глубь России.
Юристы и уполномоченные лица пообщались с 31 ребенком, который удалось вернуть на Родину. Дети рассказывают об ужасах "лагеря отдыха", передает 24 Канал.
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Детей держали в ужасающих условиях
Мальчик, которого удалось вернуть 22 марта, рассказал, что пробыл в так называемом "лагере" полгода. По его словам, детей повезли в лагерь, который был огражден колючей проволокой, а вместо пола в комнатах был цемент.