Украина вернула 35 тел павших защитников
В Запорожской области обменяли тела погибших военнослужащих. Украина смогла вернуть домой тела 35 своих защитников.
Так, Украина сумела вернуть тела еще 35 павших военных. Наконец-то их смогут похоронить с почестями на родной земле.
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Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.
Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции,
– отметили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Украина возвращает тела погибших домой
В целом с 6 июня украинская сторона сумела провести 4 обмена телами, вернув домой сотни павших, которые защищали страну от российских захватчиков:
- 6 июня появилась информация, что Россия передала Украине тела первых наших военных. Тогда произошел обмен 160 на 160. Среди погибших, которых привезли в Киев, ориентировочно треть – бойцы "Азова".
- По состоянию на 7 июня сообщалось, что удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя.
- 9 июня в Киев привезли тела еще 58 погибших защитников "Азовстали".
- Накануне, 14 июня, Украина вернула 64 тела погибших защитников "Азовстали". Обмен телами тоже производили на Запорожье.
Почему обмен погибшими занимает время
Во-первых, основной проблемой организации процедур обмена является разница в ценностях украинцев и россиян. По словам бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, россияне иногда не понимают, зачем им тела их погибших и зачем забирать своих пленных солдат. По его словам, для россиян эти процессы не имеют никакого значения.
Во-вторых, процесс идентификации погибших – длительная процедура. Сейчас идет процесс опознания тел, куда привлечены ветераны, судмедэксперты и Ассоциация семей защитников "Азовстали". Но в большинстве случаев нужно проводить процедуру ДНК, которая занимает время.
Максим Жорин уточнил, что среди погибших есть бойцы из всех подразделений: морской пехоты, полиции, СБУ, пограничники, но больше всего – из добровольческого батальона. В частности, это понятно по одежде и шевронам, но для персональной идентификации каждого защитника требуется много времени.
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