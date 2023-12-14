Оказались в сложных жизненных обстоятельствах: Украина вернула домой 5 детей

С временно оккупированных территорий удалось вывезти 5 детей. В настоящее время они находятся в безопасности.

Глава Херсонской ОВА уточнил, что двое детей имеют семьи и уехали вместе с родителями. В настоящее время несовершеннолетние получают всю необходимую помощь.

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Украина спасла из оккупации 5 детей

Украина смогла вернуть с временно оккупированных территорий 5 детей. У двух из них семьи и уехали вместе с родителями. Еще трое несовершеннолетних – дети из категории, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В настоящее время все спасенные дети находятся в безопасном месте и получают необходимую помощь.

Спасибо всем, кто работает в этом сверхважном направлении. И возвращает домой наше будущее. В частности, организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, службам по делам детей области,

– сообщил Прокудин.

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