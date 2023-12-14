Оказались в сложных жизненных обстоятельствах: Украина вернула домой 5 детей
Источник:Александр Прокудин
С временно оккупированных территорий удалось вывезти 5 детей. В настоящее время они находятся в безопасности.
Глава Херсонской ОВА уточнил, что двое детей имеют семьи и уехали вместе с родителями. В настоящее время несовершеннолетние получают всю необходимую помощь.
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Украина спасла из оккупации 5 детей
Украина смогла вернуть с временно оккупированных территорий 5 детей. У двух из них семьи и уехали вместе с родителями. Еще трое несовершеннолетних – дети из категории, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
В настоящее время все спасенные дети находятся в безопасном месте и получают необходимую помощь.
Спасибо всем, кто работает в этом сверхважном направлении. И возвращает домой наше будущее. В частности, организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, службам по делам детей области,
– сообщил Прокудин.
Украина работает над возвращением детей: последние новости
- В День Святого Николая, 6 декабря, Украина смогла вернуть домой 8 детей – четыре девочки и четыре мальчика от 8 до 18 лет. Вернуть детей с временно оккупированных территорий удалось благодаря взаимодействию в рамках плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.
- Украина 19 ноября также смогла вернуть 18-летнего Богдана Ермохина, которого оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя. Парень с апреля 2023 пытался вернуться в Украину, но это удалось лишь после того, как парень записал официальное обращение к президенту, а адвокат в сети опубликовала соответствующее заявление.
- 14 ноября с временно оккупированных территорий Украине также удалось вернуть 4 детей вместе с родителями по инициативе команды "Спасем Украину". К слову, эта организация уже вернула в Украину 204 ребенка.
- Пока официально подтверждено, что Россия депортировала более 19 тысяч детей, но реальное количество незаконно вывезенных несовершеннолетних может быть значительно больше. Кроме того, неизвестно, сколько детей еще могут находиться на временно оккупированных территориях.