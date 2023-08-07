Украина вернула домой из плена еще 22 украинских воинов
Украина смогла вернуть на родную землю из российского плена еще 22 украинских воина. Самому младшему защитнику 23 года.
Среди уволенных есть раненые. Следует отметить, что украинская разведка предупреждала о том, что РПЦ в июле снова готовила тайную передачу Венгрии украинских пленных.
Украинские военнопленные могли попасть в Венгрию через Турцию, – СМИ
Что известно о возвращении защитников
Сегодня (7 августа – 24 Канал) вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди уволенных есть раненые,
– заявил Андрей Ермак.
Глава Офиса Президента также пояснил, что самому старшему исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.
"Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков", – заявил чиновник.