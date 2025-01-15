Украина вернула из российского плена 25 человек

15 января в Украину вернулись еще 25 человек. В их числе военные и гражданские, защитники Мариуполя и "Азовстали". Также домой вернулись защитники Харьковской и Херсонской областей, Донбасса и Запорожья.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Смотрите также Россияне ударили по многоэтажке в Краматорске: есть по меньшей мере 8 раненых, среди них дети

Украинцы вернулись из вражеского плена

В Украину приехали военнопленные, которых забрала Россия в разных оккупированных регионах. Дома тепло встретили гражданских и защитников Украины, мужественно стоявших на обороне наших границ. Украинцы, которых удалось вернуть, имеют тяжелые ранения и болезни. Как отметил президент, каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.

Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Благодарим Объединенные Арабские Эмираты за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным,

– говорится в сообщении.

Домой вернулись 25 пленных украинцев / Фото пресс-службы Владимира Зеленского

Новый формат обмена пленными

Среди тех, кого удалось вернуть, солдаты, матросы и сержанты Нацгвардии, ВСУ и Государственной пограничной службы Украины. Также домой вернулся гражданский, которого российская армия захватила во время оккупации Киевской области и удерживала в плену. Кроме того, Украина вернула пленных военных из Курской области. Самому младшему уволенному гражданину 24 года, а самому старшему – 60.

Украина и Россия провели обмен в новом формате, разработанном для возвращения домой тяжело больных и раненых.

Украинцы пережили страшный плен с бесчеловечными условиями пребывания. Некоторые из них потеряли зрение, имеют ампутированные конечности, сложные шаровые ранения и последствия минно-взрывных травм. Некоторые люди, которых удалось вернуть, болеют туберкулезом, онкологией и гангреной.

Напомним, последний раз Украина обменяла своих граждан перед Новым годом, 30 декабря. Тогда произошел один из крупнейших обменов пленными с начала полномасштабного вторжения – домой приехали 189 украинских защитников.