Украина вернула из российского плена 160 военнослужащих, – Зеленский

26 июня Украина и Россия провели обмен пленными. Из российского плена были освобождены 160 военнослужащих.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Что известно о новом обмене пленными?

В результате нового обмена пленными между Украиной и Россией освобождены военные, находившиеся в неволе с 2022 года.

Среди вернувшихся в Украину – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Нацгвардии и пограничники. Все они защищали страну в Мариуполе, в частности на "Азовстале", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

Возвращение украинских военных из плена / Фото с телеграма Владимира Зеленского

Глава государства поблагодарил людей, которые ежедневно работают над освобождением украинцев из плена.

Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью, обеспечивают нам возможность возвращать людей,

– написал президент Зеленский.

Также он подчеркнул, что страна стремится вернуть из плена всех военных и гражданских.