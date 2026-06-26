Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Що відомо про новий обмін полоненими?

В результаті нового обміну полоненими між Україною та Росією звільнено військових, які перебували у неволі з 2022 року.

Серед тих, хто повернувся до України – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Нацгвардії та прикордонники. Усі вони боронили країну в Маріуполі, зокрема на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Повернення українських військових з полону / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Глава держави подякував людям, які щодня працюють над звільненням українців з полону.

Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей,

– написав президент Зеленський.

Також він наголосив, що країна прагне повернути з полону усіх військових та цивільних.