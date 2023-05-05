Украина вернула тела еще 80 павших военных

Украина вернула тела еще 80 павших за нашу независимость защитников. Украинских Героев передадут семьям, чтобы их могли похоронить достойно.

Вернуть погибших защитников удалось 5 мая. В Минреинтеграции пояснили, что передача тел военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Важно Украина вернула тела еще 82 павших защитников

Что известно о возвращении погибших защитников

Сегодня (5 мая – 24 Канал) удалось вернуть домой тела 80 павших защитников…. Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного погребения,

– сообщили в министерстве.

Там также пояснили, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Сколько защитников Украины пропали без вести

В конце апреля уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал, что пропавшими без вести в Украине являются чуть больше 7 тысяч бойцов.

По словам Костенко, они рассчитывают, что эти люди находятся в российском плену.

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, пояснил, что, согласно статистике, обычно ориентировочно 60 – 65% из пропавших военных – в плену. К сожалению, другие могут быть погибшими.

В Украине действует горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: 099 792 01 26. В выходные дни можно написать сообщение в вайбер или телеграмм на номер 095 896 04 21.